Presidenciais: Carneiro e César vão propor à Comissão Nacional PS apoio a Seguro

Desde que assumiu a liderança do PS, José Luís Carneiro remeteu sempre para depois das autárquicas uma decisão sobre as presidenciais.

O secretário-geral e o presidente do PS vão propor à Comissão Nacional socialista de domingo o apoio a António José Seguro nas eleições presidenciais, avançou à Lusa fonte do partido.



José Seguro recebe apoio de Carneiro e César para as presidenciais

Esta proposta é subscrita conjuntamente por José Luís Carneiro e Carlos César e estará em análise na Comissão Nacional do PS, marcada para domingo em Penafiel.

Esta reunião do órgão máximo entre congressos vai decidir sobre o apoio do PS nas presidenciais de janeiro do próximo ano, assim como analisar os resultados autárquicos das eleições de domingo.

O ex-secretário-geral do PS António José Seguro anunciou, em 03 de junho, que seria candidato a Presidente da República, considerando que o país precisa “de mudança e esperança numa vida melhor”, numa altura em que falta estabilidade e confiança.

“Decidi e anuncio hoje, no dia em que começa uma nova legislatura que vai exigir muito de todos nós: sou candidato a Presidente da República”, referiu num curto vídeo publicado pela TVI/CNN.

Seguro explicou que será candidato a Belém porque acredita que Portugal “precisa de mudança e esperança numa vida melhor”.

“O que nos falta hoje não é apenas estabilidade, é confiança. Confiança nas instituições, confiança de que quem está no poder serve e não se serve, confiança de que deixaremos aos nossos filhos mais do que aquilo que recebemos dos nossos pais”, disse.