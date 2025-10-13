Sábado – Pense por si

Portugal

Efeito João Ferreira? Em Lisboa a CDU ficou atrás do Chega por 11 votos

Diogo Barreto
08:06
Os comunistas conseguiram um vereador, enquanto o partido de André Ventura fica com dois.

Nas eleições legislativas de março deste ano o Chega conseguiu 45.740 votos em Lisboa, três vezes mais do que a coligação da CDU (PCP-PEV) que teve apenas 11.552 votos. Seis meses depois, a situação é muito diferente. O Chega reduziu para quase metade a sua votação, ficando com 26.780 votos. Já a CDU mais do que duplicou a sua votação, conseguindo 26.769 votos. Em termos de vereadores estas votações traduzem-se para um vereador para os comunistas e dois para o Chega. A diferença de um para dois vereadores? 11 votos.

João Ferreira comenta resultados da CDU em Lisboa
ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Nas redes sociais há quem atribua esta situação ao apelo que foi feito pela coligação de Alexandra Leitão pelo voto útil, enquanto outros acusam a CDU de ser a responsável pela vitória de Carlos Moedas. Mas a verdade é que a CDU tem quase duas vezes maior expressão autárquica em Lisboa (em que conquistou 10,09% dos votos) do que a nível nacional (5,74%).

Já o Chega consegue a nível autárquico um resultado modesto quando comparado ao conseguido nas legislativas, passando de 22,76% dos votos para 11,86%.

