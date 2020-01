A maior parte dos candidatos à liderança do CDS-PP, que será decidida no congresso deste fim de semana em Aveiro, já discursou. O primeiro a intervir foi Abel Matos Santos, que mostrou bem ao que vinha: um discurso onde pedia um CDS mais conservador e anti-esquerda. "Passam agora 45 anos desde o nosso Congresso no Palácio de Cristal, no Porto, onde a esquerda radical nos agrediu, tentando impedir que a democracia funcionasse. Resistimos. E vencemos. E venceremos agora também."

Seguiu-se Filipe Lobo d’Ávila, que lançou a líder cessante, Assunção Cristas, às autárquicas. "Não aplaudo quando convém e rejeito quando dá jeito. Não esquecemos o teu sucesso, Assunção e, se quiseres, podes retomar o teu lugar autárquico em Lisboa. Porque o CDS é um partido com divergência mas sem dissidência", afirmou.

Um dos preferidos à liderança, João Almeida também discursou, deixando recados. "Eu sei o que dizem por aí e esta é a altura de responder a algumas coisas: sem que quem diz algumas coisas por aí, de que este é um candidato cinzento, que não se afirma muito convictamente." Com um tom de voz elevado, Almeida declarou: "Temos pena".

O discurso de Francisco Rodrigues dos Santos foi o candidato que mais aplausos arrancou dos congressistas de Aveiro. O líder da JS recordou os grandes nomes do partido e prometeu "magia" e "vibração".





Carlos Meira, o quinto candidato à liderança, também já discursou.





