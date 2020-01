CDS: Filipe Lobo D’Ávila abre as portas para Cristas em Lisboa

Filipe Lobo d'Ávila apresentou-se no 28.º Congresso do CDS como uma voz de recuperação do partido e de todos aqueles que há anos trabalham para que o partido se mantenha - os que dão a cara e os anónimos; os pagos e os não pagos. E sobre os pagos, deixou desde logo uma palavra de agradecimento a Assunção Cristas que fez o seu último discurso enquanto líder centrista.

"Não aplaudo quando convém e rejeito quando dá jeito. Não esquecemos o teu sucesso, Assunção e, se quiseres, podes retomar o teu lugar autárquico em Lisboa. Porque o CDS é um partido com divergência mas sem dissidência".

Lobo D’Ávila lembra que sempre foi crítico da administração Cristas e que está com "consciência tranquila e estou com total confiança. Avisei que o caminho não era o correto, fui o único e sei que se não o tivesse feito hoje estaríamos bem pior", assegurou.

"O grande desafio é o da credibilidade. É preciso recuperá-la e vemos uma crise identitária, financeira e estamos numa tempestade perfeita", vaticinou, mas que pode ser ultrapassável.

"Eu sei que me dirijo a congressistas livres, a pessoas que pensam pela sua própria cabeça, que não se condicionam e não se intimidam", disse ainda, apelando a que votem em quem acham que representará melhor o país e anunciando que irá aceitar qualquer que seja o resultado.



Está a decorrer, em Aveiro, o 28º Congresso do CDS-PP. Cinco candidatos enfrentam-se para assumir a liderança deixada vaga por Assunção Cristas depois de, nas legislativas de 2019, o CDS ter passado de 18 deputados para os cinco, conseguindo apenas 4,2% dos votos.



Os cinco candidatos à liderança são Abel Matos Santos, o deputado e porta-voz João Almeida, o antigo parlamentar Filipe Lobo d´Ávila, o ex-presidente da concelhia de Viana do Castelo, Carlos Meira, e o líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos (mais conhecido por Chicão).



Foram apresentadas a congresso 15 moções, as cinco dos candidatos a líder e mais dez, de dirigentes e militantes, entre elas uma do eurodeputado Nuno Melo e do parlamentar Telmo Correia.