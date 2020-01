"O melhor para o CDS e para Portugal, reconheço-me no João Almeida", nessa "garra". Levantou o congresso - e o próprio João Almeida, que à saída do palco, abraçou a também colega na Assembleia da República.

Francisco Rodrigues dos Santos anunciara que, se for eleito, contará com Cecília Meireles no papel de líder parlamentar. A centrista agradeceu-lhe as palavras, mas apontou o seu apoio a João Almeida.Contudo, o discurso de Cecília Meireles no congresso, que decorre este fim de semana em Aveiro, reteve-se sobretudo no debate da campanha interna, que a desiludiu:"Ouvi muitas vezes muitas coisas que tive vontade de [rebater]. Não vou falar das mais hardcore, mas quem não se sente não é filho de boa gente; quando ouvi falar em direitos instalados, direita com falta de ética, relativismo moral, que fazemos no País o mesmo que os socialistas fazem é evidente que tive vontade de responder. Eu jamais direi alguma coisa que possa um dia ser usada contra nós", declarou Cecília Meireles, levantando o congresso.