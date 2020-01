Os adversários têm apontado armas a João Almeida, um vice-presidente de Assunção Cristas, um antigo secretário-geral com Paulo Portas, como o "candidato da continuidade".Mas João Almeida -- o único entre os cinco candidatos que tem assento parlamentar -- recusa esse rótulo."Em todos os sítios [congressos] que antecederam este apresentei moções de estratégia global em meu nome dizendo o que achava que se devia fazer. Com Ribeiro e Castro, 'fazer futuro', com Paulo Portas 'fazer diferente', com Assunção Cristas 'fazer melhor'. Certamente" -- ironizou Almeida -- "não era para fazer o mesmo".Ainda antes da chegada ao congresso, João Almeida confessava à SÁBADO que não tinha escrito um discurso, mas tinha algumas notas -- o que "é muito mais" do que o seu método habitual. Era no congresso que queria responder à questão de ser um candidato da continuidade (de Cristas, de Portas e com já 27 anos de ligação partidária). Foi essa mesmo a resposta que Almeida deu e animou o congrosso, arrancando por diversas vezes aplausos. Mas se foi este um discurso que animou, não levantou metade dos congressistas."Eu sei o que dizem por aí e esta é a altura de responder a algumas coisas: sem que quem diz algumas coisas por aí, de que este é um candidato cinzento, que não se afirma muito convictamente." Com um tom de voz elevado, Almeida declarou: "Temos pena"."Eu não sou o candidato do mais do mesmo", nem "o rosto do insucesso": "Será o rosto do insucesso [quando], em 2002, como presidente da Juventude Popular consegui ser eleito para o parlamento", começou por dizer antes de listar outras vitórias conseguidas pelo partido e como secretário de Estado no governo de coligação PSD-CDS. Era ele cabeça de lista da coligação por Aveiro, quando esta conseguiu 10 deputados. "O Partido Socialista elegeu menos. É esse o rosto do insucesso?""Se este é o candidato da mesma resistência como aquela que tivemos quando votamos contra a Constituição de 76, este é o candidato do mais do mesmo", disse também.E fez uma promessa -- que já referira aos jornalistas à entrada deste centro de congressos de Aveiro:"Em cada órgão nacional comigo a presidente, pelo menos 2/3 dos membros vão rodar, vão ser caras novas."João Almeida não tem interesse na "bipolarização" entre a sua candidatura e a de Francisco Rodrigues dos Santos. Mas o seu discurso na manhã deste sábado no congresso do CDS em Aveiro foi, claramente, dirigido o atual líder da Juventude Popular e um dos cinco candidatos à presidência do partido. Isso mesmo adiantou antes da chegada ao congresso à SÁBADO, sublinhando igualmente a força da candidatura de Filipe Lobo D'Ávilla, que referiu no seu discurso."Nós vamos ser o partido sem controleiros e sem pressões. Vamos ser o partido sem coação e sem ameaças" -- numa referências às notícias, como a da SÁBADO, que contam pressões feitas pelos apoiantes de "Chicão" para garantirem o voto. Quero ser o presidente de um partido livre e não controlado, de opiniões diferentes e não de unanimismos. Quero ser o presidente de muitos protagonistas e não de muitos seguidores."Manifestando a sua avaliação positiva ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, ainda assim, João Almeida deixou claro que a decisão sobre se apoio uma recandidatura ou avança com candidato próprio será o que o partido quiser. E, nesse caso, ele sabe quem é "o candidato". Sabe, mas não revelou em quem está a pensar.