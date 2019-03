Líder parlamentar do Bloco de Esquerda acusou BE de ter "abundantes relações familiares" na bancada.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, afirmou hoje que é "facilmente e publicamente verificável" que a acusação do líder parlamentar do PS, Carlos César, sobre "abundantes relações familiares" na bancada bloquista não corresponde à verdade.



"Eu julgo que as minhas declarações no domingo foram absolutamente claras e, para além do apelo à reflexão que fiz, também disse o seguinte: centrar-nos sobre casos é uma boa maneira de fugir da politica e portanto estar a comentar uma declaração que é tão facilmente e publicamente verificável como não correspondendo à verdade, só ajuda a alimentar mais casos quando nós queremos falar é de política e das decisões da vida das pessoas", respondeu Catarina Martins aos jornalistas no parlamento, em Lisboa, à margem de uma reunião com um grupo de trabalhadoras da limpeza.



A coordenadora do BE foi questionada sobre as declarações de Carlos César de domingo à noite quando o socialista confessou ter ficado surpreendido com as críticas do BE às relações familiares dentro do Governo socialista, afirmando que os bloquistas têm "abundantes relações familiares" na sua bancada.



"Os senhores jornalistas estão aqui todos os dias. A vida do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda é pública e, portanto, sabem responder a essa pergunta tão bem como eu e sabem que não é assim", garantiu.



De acordo com a líder do BE, o partido está disponível "para todos os debates em qualquer momento".



"Como digo, também é importante que nos centremos sobre a vida concreta das pessoas", sublinhou.



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/o-pai-cesar-a-mulher-o-filho-a-nora-e-o-irmao">O pai César, a mulher, o filho, a nora e o irmão</a></h4><p>São cinco: além do líder parlamentar socialista, Carlos César, há outros quatro "césares" na administração pública e em cargos públicos. Aliás, toda a família: a mulher foi nomeada pelo Governo regional, o filho foi eleito pelo PS regional, a nora nomeada por uma secretária do governo regional, o irmão escolhido pelo ex-ministro da Cultura do actual Governo.</p></blockquote>

Catarina Martins, no domingo, tinha aconselhado o PS a fazer uma reflexão sobre as relações familiares dentro do Governo socialista.



Confrontado com estas declarações, Carlos César disse não querer comentar "acusações em concreto", mas que, "às vezes", fica surpreendido com este tipo de críticas, não só do BE, mas também de comentadores como Luís Marques Mendes, na SIC.



De Marques Mendes recordou que o pai foi deputado na primeira, terceira e quarta legislatura, o próprio foi "ministro por cinco vezes", deputado e líder parlamentar e "a sua irmã é deputada e dirigente parlamentar".



Na bancada parlamentar do BE, estão presentes Mariana e Joana Mortágua. É a única relação familiar no seio da bancada do BE.