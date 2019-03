Incêndio em Oliveira de Azeméis com três frentes ativas

O incêndio que deflagrou na madrugada desta terça-feira tem três frentes ativas mas não põe em risco as povoações, revelou o comando da corporação local de bombeiros.

O incêndio que deflagrou na madrugada desta terça-feira em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, tem três frentes ativas, mas não põe em risco as povoações, revelou o comando da corporação local de bombeiros.



"Ainda estamos com três frentes ativas de bastante intensidade, porque temos aqui ventos muito fortes, mas [o combate a] uma dessas frentes já está a evoluir favoravelmente e lá para a tarde esperamos já ter isto resolvido", revelou à Lusa o segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, Fernando Maciel.



Segundo dados do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, o fogo consome área florestal do Pinheiro da Bemposta, de Palmaz e de Travanca, e o segundo-comandante admite que possa alastrar a outras freguesias.



"Mas não há população nenhuma em risco", garantiu Fernando Maciel, afirmando que, quanto à segurança dos núcleos urbanos, "está tudo controlado".



O combate ao incêndio envolvia, às 10h26, três meios aéreos, 181 operacionais e 55 viaturas.