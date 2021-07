Caso dos alunos de Famalicão: 'Querem impor uma religião do Estado', alega pai

É um caso que se estende há um ano: a inclusão, no ano letivo de 2018/19, da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento no currículo obrigatório do 3º ciclo não caiu bem à família Mesquita Guimarães, que decidiu desafiar, em tribunal, o Ministério da Educação depois de Tiago, no sétimo ano, e Rafael, no nono, terem sido chumbados por não frequentarem a disciplina no Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão.



Avançaram, então, com uma providência cautelar, afirmando que a obrigatoriedade da disciplina infringia os seus direitos constitucionais. O Tribunal de Braga colocou-se do lado da família, numa primeira instância, mas o Estado recorreu e uma nova decisão judicial repartiu a razão por ambas as partes, cenário que abriu espaço à escola para continuar a reter Tiago e Rafael nos seus respetivos anos.



Agora, o pai, Artur Mesquita Guimarães, que intentou nova providência cautelar, diz-se perseguido pelo Ministério da Educação, que afirma querer instaurar "uma Religião do Estado" com um currículo que incui módulos sobre a identidade de género, a educação sexual ou a proteção ambiental - temas que, defende, deveriam ser do foro familiar. Se for preciso, recorre até ao Tribunal Europeu, garante.