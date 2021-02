As crónicas que João Caupers publicou entre 2010 e 2014 oferecem uma rara viagem pela cabeça tendencialmente iliberal do novo presidente do mais alto tribunal do país. A SÁBADO faz-lhe o resumo.

De Passos Coelho a Cristiano Ronaldo: os 47 textos "tolos" do novo Presidente do Constitucional

"Vocês compreendam, há que pagar a massa que aqueles tipos – sabem, o Costa, o Loureiro, o Lima e outros espertalhões, aqueles que foram do Governo e apareciam na televisão – gastaram, para poderem pagar aos amigos juros de mais de 100% ao ano, comprar casas de seis milhões de euros, encomendar BMWs à medida e outras habilidades". Podia ser um comentário na internet a uma notícia de um jornal, mas não é. Assim escrevia, em Dezembro de 2011, o então professor catedrático João Caupers sobre a origem do endividamento do Estado português, na altura no início de um duro resgate financeiro. A passagem que simula um diálogo faz parte de uma das 47 crónicas que Caupers assinou num espaço de opinião da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, entre 2010 e 2014 – um conjunto de "textos graves e amargos, uns, ligeiros e tolos, outros", nas palavras do próprio, que permite a rara oportunidade de passear pela cabeça do novo presidente do mais alto tribunal do país, o Tribunal Constitucional.

O fogo intenso sobre "os políticos" e "os economistas" domina a maior parte das suas crónicas escritas em tom ácido, nas quais não fez reféns – às vezes de forma mais explícita. "Já perdemos a cabeça algumas vezes ao longo da nossa história. E o que fizemos? Bom, num certo momento, atirámos um tal Miguel de Vasconcelos pela janela", escreveu em 2013, em plena crise económica. Os textos cobrem praticamente todo o período do programa da troika – Passos Coelho e a "senhora Merkl (sic)" são alvos frequentes – e sugerem um pensamento iliberal na economia e nos costumes. A segunda parte, em particular um texto com a sua opinião sobre o lugar dos homossexuais na sociedade, valeu ao presidente do Tribunal Constitucional atenção mediática e críticas nos últimos dias.

O João Caupers cronista até poderia gostar da polémica – os textos destinavam-se a "provocar e agitar a pequena comunidade académica", escreveu em 2014 – mas o João Caupers Presidente do Tribunal diz hoje ao Expresso que, como provocações que eram, os artigos não reflectem "necessariamente as suas ideias". A SÁBADO leu todos e faz-lhe um breve resumo, organizado por tópicos: costumes, economia, atitude perante os políticos, costumes, o papel do Tribunal Constitucional e ódios de estimação. Caupers está no Constitucional desde 2014, instituição de que passou a ser vice-presidente em 2016 – foi eleito no início do mês, pelos seus pares, Presidente do tribunal.