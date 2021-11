Alunos de Famalicão: pais não aceitam plano mas Ministério espera pela Justiça

O Ministério da Educação não vai impor o recuo dos alunos de Famalicão. Mesmo que a família recuse a realização de um conjunto de trabalhos de recuperação à disciplina do currículo do ensino básico de Cidadania e Desenvolvimento, a que tanto Tiago como Rafael chumbaram por faltas.



Segundo o Expresso, a família não aceitará o plano de recuperação de aprendizagens proposto no ofício assinado pelo secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, e divulgado no dia 10. Já tinham também recusado esta proposta em 2020.



Contactado pela SÁBADO, o Ministério remeteu para o ofício assinado pelo governante e sublinhou o "ou" na proposta ali deixada: