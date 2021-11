Caso dos alunos de Famalicão só ficará decidido em '5 a 10 anos'

Esta é a expectativa do advogado da família Mesquita Guimarães, que prevê recursos do processo até aos tribunais superiores.

O processo dos dois alunos de Famalicão que não frequentaram as aulas de Cidadania e Desenvolvimento deverá arrastar-se 5 a 10 anos até uma decisão definitiva. Esta é a expectativa manifestada à SÁBADO pelo advogado da família, João Pacheco de Amorim.



Até lá, Rafael e Tiago Mesquita Guimarães deverão continuar a avançar na sua escolaridade — mas num percurso preso por arames.



Apesar de na última sexta-feira, 5, ter transitado em julgado a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Braga que considerou "improcedente", isto não significa obrigatoriamente que os dois alunos recuem até ao nível anterior (o mais velho, Tiago, para o 9.º ano; o mais novo, Rafael, para o 7.º). É que João Pacheco Amorim dará entrada nesta segunda-feira com um recurso para o Tribunal Central Administrativo do Norte (TCAN) que pede o "indeferimento da providência cautelar" com o "pedido de atribuição de efeito suspensivo". A ser aceite, até este novo pedido ser decidido por esta nova instância, "daqui a dois ou três meses", deverá ficar tudo na mesma.

Mudar já de turma?