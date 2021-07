Juventude Monárquica Portuguesa: Monárquicos, jovens e sem vergonha

Elegeram uma nova direção, querem crescer nas redes sociais e recusam a imagem de jovens betinhos que gritam "Viva o Rei!". O líder está no CDS, mas há um colega socialista.

Os "Monárquicos Desavergonhados" são um grupo de monárquicos mais novos que está a tentar tirar o pó da promoção de uma causa que parece perdida em Portugal: a monarquia. A página na rede social Instagram foi lançada em abril deste ano por um grupo de onde viria a sair a nova direção da Juventude Monárquica Portuguesa, liderada por Sebastião Sá-Marques.



"A nossa lógica é mais descontraída, temos uma nova apresentação, mais desempoeirada", diz Sebastião, 22 anos, finalista de Direito. "Queremos rebentar com a bolha muito fechada, acabar com as ‘snobeiras’", junta.

A monarquia é uma causa com expressão muito curta em Portugal. A presença mediática da família Bragança e da Causa Real é pequena. E a Juventude Monárquica Portuguesa – que congrega monárquicos com idades entre 14 e 30 anos e vive das quotas dos associados e de doações – tem menos de 400 membros.