Cerca de 16 mil pessoas ainda sem eletricidade em Lisboa, Santarém e Setúbal devido ao mau tempo

E-REDES está no terreno a tentar resolver a situação.

Cerca de 16 mil clientes de energia elétrica estavam sem abastecimento, às 08:30, nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal, informou a E-REDES.



Chuva forte da última madrugada causou danos DR

Esta situação representa uma melhoria face ao que se registava às 08:00, quando cerca de 20 clientes estavam sem energia, oito mil só no distrito de Setúbal.

A E-REDES garante que as suas equipas estão "em vigilância permanente e mobilizadas no terreno" para uma rápida resolução da situação.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 86 ocorrências entre as 00:00 e as 06:00 de hoje relacionadas com a chuva forte por causa da depressão Claudia, sobretudo inundações.

As regiões mais afetadas foram a Grande Lisboa, a Península de Setúbal e o Oeste. Só em Setúbal, distrito que está sob aviso vermelho (o mais grave) por causa da chuva forte, foram registadas 43 ocorrências.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as condições de pluviosidade mais graves vão manter-se pelo menos até às 09:00.

