Proteção Civil regista dezenas de ocorrências devido à chuva forte

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou mais de 60 ocorrências entre as 04:30 e as 07:00 relacionadas com a chuva forte por causa da depressão Claudia, sobretudo inundações da via pública.



Depressão Claudia está a provocar chuva e vento Vítor Mota/Medialivre

De acordo com informação disponível no site da ANEPC, pelas 07:00, a maioria das ocorrências foram registadas na região Oeste, Leiria, Coimbra, Área Metropolitana de Lisboa e península de Setúbal.

Contactado pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal indicou que os municípios mais afetados são Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete.

Segundo a mesma fonte, há algumas dezenas de ocorrências, sobretudo quedas de árvores e inundações e a Estrada Nacional 378, em Fernão Ferro cortada por inundação.

Contactados também pela agência Lusa, o Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e o Comando Sub-Regional do Oeste adiantaram ter registado várias ocorrências relacionadas com inundações na via pública, mas sem gravidade.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão a ser afetados desde quarta-feira pelos efeitos da depressão Claudia com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA elevou de laranja para vermelho, o mais grave, o aviso de chuva por vezes forte e persistente até às 09:00 de hoje.

Nos distritos de Viseu, Porto, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, o laranja vai estar em vigor até às 09:00, devido à "precipitação, por vezes forte e persistente".

O aviso para Évora, Beja e Portalegre estende-se até às 12:00. Já Faro encontra-se sob aviso laranja até às 15:00 pelos mesmos motivos.

Faro, Setúbal, Lisboa e Beja estão também sob aviso amarelo até ao fim de semana por causa da agitação marítima, com a possibilidade de "ondas de sudoeste com 04 a 5,5 metros, em especial no barlavento.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.