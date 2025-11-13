Sábado – Pense por si

Cerca de 20 mil pessoas estão sem eletricidade em Lisboa, Santarém e Setúbal devido ao mau tempo

Lusa 08:38
E-REDES garante que as suas equipas estão "em vigilância permanente e mobilizadas no terreno" para uma rápida resolução da situação.

O mau tempo desta madrugada deixou sem eletricidade cerca de 20 mil pessoas nas zonas de Lisboa, Santarém e Setúbal, sendo este o distrito mais afetado, segundo a empresa E-REDES.

Em Setúbal estavam, pelas 08:00, cerca de oito mil pessoas sem energia, de acordo com a E-REDES.

A empresa garante que as suas equipas estão "em vigilância permanente e mobilizadas no terreno" para uma rápida resolução da situação.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 86 ocorrências entre as 00:00 e as 06:00 de hoje relacionadas com a chuva forte por causa da depressão Claudia, sobretudo inundações.

As regiões mais afetadas foram a Grande Lisboa, a Península de Setúbal e o Oeste. Só em Setúbal, distrito que está sob aviso vermelho (o mais grave) por causa da chuva forte, foram registadas 43 ocorrências.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as condições de pluviosidade mais graves vão manter-se pelo menos até às 09:00.

