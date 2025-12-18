Casa Orixás: a casa de culto que Paulo Abreu dos Santos frequentava e que era visitada por crianças

Adjunto da ex-ministra da justiça admitiu ter abusado sexualmente de duas crianças. Sabe-se agora que frequentava uma casa de culto e que aqui poderão ter ocorrido alguns dos abusos.

Acreditam em divindades conhecidas como orixás - um intermediário entre os seres humanos e o divino - e as suas cerimónias por norma são repletas de crianças. A Casa Orixás - IIê Axé Omô Oxum é uma instituição que há mais de dez anos é frequentada por Paulo Abreu dos Santos, o adjunto da ex-ministra da Justiça que foi detido por suspeitas de abuso sexual de menores e pedofilia e que agora, devido ao mais recente escândalo sexual, está "a ser investigada pela Polícia Judiciária", avança o Observador. À SÁBADO a instituição afirma não ter tido conhecimento da prática de qualquer crime no seu espaço e demarca-se das acusações de pedofilia que recaem sobre o antigo secretário de Estado socialista.



Paulo Abreu dos Santos frequentava uma casa de culto DIREITOS RESERVADOS

Localizada em Corroios, no Seixal, a Casa Orixás acolhe cerimónias associadas a uma religião afrobrasileira do Candomblé, que acredita na existência dos orixás - divindades que atuam como mediadores entre o mundo humano e divino e que podem ser representadas por forças na natureza como água ou vento. De acordo com fontes que frequentavam as cerimónias e que entretanto abandonaram o espaço religioso, em tempos havia crianças presentes durante os cultos frequentados por Paulo Abreu dos Santos, escreve o Observador.

A presença de crianças nesta instituição levanta, assim, a hipótese de parte dos crimes terem sido praticados a partir do terreiro - o lugar sagrado dos crentes. Apesar disso, a mãe de santo (nome que recebe a líder da comunidade da Ilê Axé Omo Oxum) Alexandrina Rodrigues diz que Paulo Abreu dos Santos "normalmente" não estava perto de menores, mas que "havia crianças a brincar, como sempre houve" e que nunca reparou "em sinais de condutas ilegais com menores". Ao Observador, a líder da comunidade da Ilê Axé Omo Oxum garante ainda que nunca recebeu queixas. "Nada, nada, nada."

O advogado teria um envolvimento de longa data com esta comunidade: a mãe e o irmão também teriam frequentado este espaço religioso. Na instituição, Paulo Abreu dos Santos era visto como o braço direito da "mãe Alexandrina" e, segundo fontes ouvidas pelo jornal digital, "todos gostavam dele". O advogado terá até investido muito dinheiro no culto.

Num comunicado enviado à SÁBADO a Casa Oxirás diz agora que "não existe qualquer relação institucional, organizacional ou funcional entre a nossa casa de culto e os factos que estão a ser investigados". "A frequência ocasional ou regular de qualquer pessoa num espaço de culto não pressupõe conhecimento, validação ou envolvimento em comportamentos da esfera privada dos seus membros ou visitantes. A nossa comunidade rege-se por princípios de respeito, dignidade humana e proteção dos mais vulneráveis, repudiando firmemente qualquer forma de abuso."

E diz ainda estar "profundamente abalada com a informação pública", estando neste momento "inteiramente disponível para colaborar com as autoridades judiciais". "[A Casa Orixá] manifesta total solidariedade para com todas as potenciais vítimas", acrescenta-se ainda no comunicado.

Paulo Abreu dos Santos foi detido pela Polícia Judiciária depois de terem sido encontrados ficheiros de pornografia infantil. O advogado e professor universitário foi também acusado de abuso sexual de menores, tendo em tribunal admitido ter abusado sexualmente de duas crianças portuguesas.