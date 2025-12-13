Adjunto da ex-ministra da Justiça preso por abuso de menores: terá filmado os atos com um telemóvel

Paulo Abreu dos Santos terá cometido parte dos crimes através de um computador presente no gabinete do Ministério da Justiça.

Paulo Abreu dos Santos, que foi adjunto da ex-ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, foi detido na quinta-feira pela Polícia Judiciária (PJ), por ter alegadamente praticado centenas de crimes de pornografia de menores e abusos sexuais de crianças. A notícia está a ser avançada pela CNN Portugal, que detalha que o advogado terá filmado os atos com o telemóvel e que as crianças abusadas teriam entre 4 e 14 anos.



Ministerio da justiça Cofina Media

Além do telemóvel, o ex-adjunto terá ainda cometido parte dos crimes a partir de um computador existente no próprio gabinete do Ministério da Justiça, onde desempenhou funções entre 2023 e 2024. Durante as buscas que a PJ fez na sua casa, Paulo Abreu dos Santos foi apanhado em flagrante na posse de ficheiros que o incriminam.

Paulo Abreu dos Santos foi agora presente a tribunal e este sábado ficou em prisão preventiva.

A detenção do advogado ocorreu depois de uma investigação internacional, levada a cabo pelos Estados Unidos, e que visava monitorizar crimes sexuais contra menores nas redes sociais e plataformas como Signa ou Telegram.