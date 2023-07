Casa de Rui Rio alvo de buscas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Polícia Judiciária está a fazer buscas na sede nacional e na sede distrital do PSD no Porto, devido a suspeitas de financiamento ilegal.







Rui Rio

Segundo informação recolhida pelo, um dos nomes envolvidos no caso é o do ex-presidente do PSD, Rui Rio, cuja casa foi alvo de buscas. Rui Rio é suspeito de contratar assessores e pagar através da Assembleia da República (AR). Os assessores eram funcionários da AR, mas Rui Rio desviava-os alegando que estavam a ajudar o partido.As casas do deputado Hugo Carneiro e da assessora de longa data de Rui Rio, Florbela Guedes, também foram alvo de buscas por parte da PJ.Em atualização