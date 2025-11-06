Casa de Luís Filipe Menezes "assaltada e vandalizada" durante tomada de posse na Câmara de Gaia

Autarca reconheceu que "foi levado tudo o que tinha algum valor".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

A casa do presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes, terá sido assaltada na tarde de terça-feira, enquanto decorria a cerimónia oficial da sua tomada de posse, revelou o próprio nas redes sociais.



Luís Filipe Menezes, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia Lusa

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR do Porto confirmou que esteve no local e que "os factos foram participados ao Ministério Público".

O caso foi revelado na noite de quarta-feira por Luís Filipe Menezes nas redes sociais, onde o autarca escreveu que "foi levado tudo o que tinha algum valor" e que o crime terá sido planeado, uma vez que a residência esteve desocupada durante a semana anterior, período em que este e a família estava fora de Portugal, mas o assalto ocorreu enquanto este tomava posse como presidente da Câmara, evento que decorreu na terça-feira à tarde no auditório municipal de Gaia.

"Quem o fez, tudo leva a crer que sabia de política pois, apesar de a minha casa ter estado sem ninguém na semana anterior, preferiu a hora da minha posse para essa malvada invasão", lê-se na publicação.

E prossegue: "Há que confiar na nossa excelente polícia e esquecer o que nos levaram de valioso e de grande ligação afetiva".

Menezes diz que a residência foi "selvaticamente assaltada e vandalizada", tendo sido levados "todos os bens de valor".

Luís Filipe Menezes foi eleito a 12 de outubro nas eleições autárquicas pela coligação PSD/CDS-PP/IL, regressando a Gaia, concelho que presidiu de 1997 a 2013.