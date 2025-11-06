Autarca reconheceu que "foi levado tudo o que tinha algum valor".
A casa do presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes, terá sido assaltada na tarde de terça-feira, enquanto decorria a cerimónia oficial da sua tomada de posse, revelou o próprio nas redes sociais.
Luís Filipe Menezes, presidente da Câmara de Vila Nova de GaiaLusa
Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR do Porto confirmou que esteve no local e que "os factos foram participados ao Ministério Público".
O caso foi revelado na noite de quarta-feira por Luís Filipe Menezes nas redes sociais, onde o autarca escreveu que "foi levado tudo o que tinha algum valor" e que o crime terá sido planeado, uma vez que a residência esteve desocupada durante a semana anterior, período em que este e a família estava fora de Portugal, mas o assalto ocorreu enquanto este tomava posse como presidente da Câmara, evento que decorreu na terça-feira à tarde no auditório municipal de Gaia.
"Quem o fez, tudo leva a crer que sabia de política pois, apesar de a minha casa ter estado sem ninguém na semana anterior, preferiu a hora da minha posse para essa malvada invasão", lê-se na publicação.
E prossegue: "Há que confiar na nossa excelente polícia e esquecer o que nos levaram de valioso e de grande ligação afetiva".
Menezes diz que a residência foi "selvaticamente assaltada e vandalizada", tendo sido levados "todos os bens de valor".
Luís Filipe Menezes foi eleito a 12 de outubro nas eleições autárquicas pela coligação PSD/CDS-PP/IL, regressando a Gaia, concelho que presidiu de 1997 a 2013.
Casa de Luís Filipe Menezes "assaltada e vandalizada" durante tomada de posse na Câmara de Gaia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
É muito evidente que hoje, em 2025, há mais terraplanistas, sim, pessoas que acreditam que a Terra é plana e não redonda, do que em 1925, por exemplo, ou bem lá para trás. O que os terraplanistas estão a fazer é basicamente dizer: eu não concordo com o facto de a terra ser redonda.