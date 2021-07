Carro de António Costa fez 300 km da A1 em menos de duas horas

O carro do primeiro ministro, António Costa, fez a A1, no trajeto entre Gaia e Lisboa (cerca de 300 quilómetros) em menos de duas horas.

Quase um mês após o acidente mortal que envolveu o carro onde seguia o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em circunstâncias ainda por esclarecer, a CMTV apanhou nas últimas semanas várias viaturas do Estado em comportamentos de risco, como excesso de velocidade. O carro do primeiro ministro, António Costa, fez a A1, no trajeto entre Gaia e Lisboa (cerca de 300 quilómetros) em menos de duas horas.







António Costa Lusa