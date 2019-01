O médico Carlos Nunes substitui Pimenta Marinho que pediu a demissão, após ter assumido funções em fevereiro de 2016.

O médico Carlos Nunes é o novo presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, substituindo no cargo Pimenta Marinho, revelou hoje à Lusa fonte oficial deste organismo.



Carlos Nunes, de 63 anos, que inicia funções hoje, era diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Grande Porto II -- Gondomar desde 2009.



Licenciado em Medicina em 1980 pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, Carlos Nunes integra a Equipa de Coordenação Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS) -- área dos Cuidados de Saúde Primários desde dezembro de 2015.



O novo presidente da ARS Norte, nascido em Lisboa, mas a viver em Gondomar, no distrito do Porto, participou como formador no Curso de Gestão para Gestores de Unidades de Saúde de Cabo Verde, em 2015, e um ano antes deu formação em Contratualização e Técnicas de Negociação para o Sindicato dos Médicos do Norte.



Responsável do Curso de Técnicas de Organização e Planeamento em Medicina Geral e Familiar no Internato Médico de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte durante três anos (2013/2016), Carlos Nunes participou, ainda, como formador no Pharmatrain, da Universidade de Aveiro, em 2014.



Em 2011/2012, Carlos Nunes integrou o grupo técnico para o Desenvolvimento dos Cuidados de Saúde Primários e, em novembro de 2012, fez parte da Comissão Científica do Fórum dos Cuidados de Saúde Primários.



Membro da equipa nacional da Missão para os Cuidados de Saúde Primários entre novembro de 2005 e abril de 2008, o médico integrou o Departamento de Contratualização da ARS do Norte (2008/2009), a equipa de Análise Estratégica e Apoio ao Grupo Consultivo para a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários (2008/2010) e o grupo de Coordenação Estratégica da Reforma dos Cuidados de Saúde Primários (2010/2011).