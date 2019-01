A juíza do processo Face Oculta manda prender dois arguidos e dá três dias para o terceiro - Armando Vara - se entregar.

Uma decisão inédita. No mesmo processo , por iguais factos, a juíza manda prender dois arguidos e dá três dias para o terceiro se entregar. Os presos são os quadros da Petrogal e Refer - João Tavares e Manuel Guiomar - e o que beneficia do prazo para se entregar é Armando Vara.



A história começa quando o ex-ministro fez um requerimento ao processo Face Oculta dando conta de que estava disponível para cumprir pena.



