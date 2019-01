A Comissão Coordenadora Distrital da Guarda do Bloco de Esquerda (BE) questionou os municípios de Manteigas e de Seia sobre a falta de recipientes para a recolha de lixo na Serra da Estrela

A Comissão Coordenadora Distrital da Guarda do Bloco de Esquerda (BE) questionou os municípios de Manteigas e de Seia sobre a falta de recipientes para a recolha de lixo na Serra da Estrela, foi hoje anunciado.



O BE refere em comunicado hoje divulgado que "teve conhecimento que se arrasta há muito tempo a falta de recipientes de lixo comum e de reciclagem nas zonas de fruição comuns da Serra da Estrela pertencentes às áreas dos concelhos de Seia e Manteigas", no distrito da Guarda.



Segundo a nota, "também é do conhecimento comum que, em alturas de maior afluência de cidadãos, há acumulação de lixo nas bermas das estradas, sendo que o mesmo se espalha por grandes áreas do Parque Natural da Serra da Estrela".



Perante o cenário, o BE do distrito da Guarda considera "importante e urgente uma intervenção das autarquias no sentido de promover as melhores práticas cívicas, aumentando a oferta de pontos de recolha de lixo, informação sinalética, bem como de campanhas de sensibilização ambiental".



No documento enviado às Câmaras Municipais de Manteigas e de Seia, o BE pergunta se as duas autarquias têm conhecimento das situações, se "têm intenções de instalar recipientes de lixo comum e de reciclagem nas zonas de fruição comuns da Serra da Estrela" e quando.



Ao abrigo do Estatuto de Direito de Oposição, a Comissão Coordenadora Distrital do BE da Guarda questiona ainda se as referidas autarquias "têm intenções de promover campanhas de sensibilização ambiental junto dos habitantes e visitantes ao longo do ano".