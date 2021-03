Nuno Graciano apresenta candidatura pelo Chega junto ao Padrão dos Descobrimentos

O comunicador Nuno Graciano, protagonista de diversos programas de entretenimento na TVI, SIC e CMtv, vai ser o "rosto" do Chega em Lisboa nas próximas eleições autárquicas de setembro/outubro, anunciou o partido.







"A Direção Nacional e a direção distrital de Lisboa do Chega confirmam que Nuno Graciano será o candidato do partido à Câmara Municipal de Lisboa, encabeçando a lista ao executivo camarário da capital", lê-se em comunicado do partido da extrema-direita parlamentar.Segundo os responsáveis do partido populista, a apresentação formal do candidato, que contará com a presença do presidente do Chega, André Ventura, vai decorrer na terça-feira, pelas 16:00, "simbolicamente, no Padrão dos Descobrimentos, em Belém".Os dirigentes da força política nacionalista defendem que a personalidade escolhida é conhecida "dos portugueses como um lutador e um homem de convicções, sem qualquer vestígio de politicamente correto, representando, desta forma, aquele que é o espírito do partido"."Para mim, os filhos que maltratam os pais, no mínimo, prisão perpétua. Os pais que sodomizam os filhos, no mínimo, pena de morte. Sou radical nestas situações", afirmou o apresentador televisivo, numa entrevista a um suplemento o Diário de Notícias, em 2018, quando lançou um livro sobre parentalidade.O Chega já apresentou iniciativas legislativas no sentido de reintroduzir a pena de prisão perpétua para certos crimes considerados mais graves, assim como a punição acessória de castração química de pedófilos e violadores reincidentes.Nuno Graciano tem 52 anos e, após uma carreira de mais de 20 anos nos ecrãs portugueses, enveredou, há cerca de cinco anos, pela vida de empresário, com uma marca de queijo regional.