A nada surpreendente aventura de Moedinhas na cidade de Lisboa

Somos amigos, verdadeiros amigos, de longa data. Na amizade verdadeira, a política não mete a colher. Fomos colegas de escola, no Liceu de Beja, no curso de artes plásticas. É verdade, estudámos artes em conjunto, antes de nos separarmos no particular. Eu rumo ao jornalismo, ele lá para as engenharias.

Deram as nove da noite. Deram as sondagens à boca-da-urna. Deram uma eventual vitória de Carlos Moedas em Lisboa. Deram em telefonar-me de todo o lado. Não tenho, claro está, nada a ver com a candidatura do Moedinhas à câmara da capital. O mais certo é que nem votasse nele (como, aliás, não votei quando se candidatou a deputado e foi eleito pelo circulo eleitoral onde resido, Beja). Mas se nada me relaciona com o seu posicionamento político, tudo me une à pessoa. Daí os telefonemas que deram em cair, depois de darem as nove da noite. Somos amigos, verdadeiros amigos, de longa data. Na amizade verdadeira, a política não mete a colher.