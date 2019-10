O presidente do PS, Carlos César , afirmou esta quarta-feira que o líder do PSD, Rui Rio, "mente" e "tem plena consciência disso" quando o aponta como "campeão" a colocar familiares em cargos públicos."O meu comentário é que sou eu que não desço ao nível do dr. Rui Rio. Ele sabe que mente, tem plena consciência disso, e não será através do insulto pessoal, nem da calúnia que o dr. Rui Rio será primeiro-ministro de Portugal, felizmente", disse.Carlos César fez estas declarações à agência Lusa na Ponta do Sol, concelho da zona oeste da ilha da Madeira, onde participou num jantar/comício com cerca de 200 militantes e simpatizantes socialistas, no âmbito da campanha eleitoral.Rui Rio voltou a acusar, na segunda-feira, em Esposende (Braga), o PS de se comportar "como dono disto tudo" em relação ao Estado quando está no Governo, e deixou um ataque particular ao presidente do PS, Carlos César."Esse fenómeno familiar começa, aliás, no presidente do PS: o deputado Carlos César é o campeão a conseguir meter os seus familiares nos cargos públicos", acusou.O presidente do PS classificou estas declarações como "insulto pessoal" e "calúnia".No jantar/comício da Ponta do Sol, Carlos César vincou que o PS/Madeira "precisa de força junto do seu governo da República", presidido por António Costa, para "fazer valer os interesses" do arquipélago.Por outro lado, destacou o desempenho do cabeça de lista pelo círculo da Madeira, Carlos Pereira, na Assembleia da República no decurso da atual legislatura, afirmando que foi "um grande deputado" e "um dos melhores" do grupo parlamentar do PS.