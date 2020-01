Carlos Amaral Dias esteve retido em ambulância durante uma hora antes de morrer

Carlos Amaral Dias, o psicanalista que morreu no passado dia 3 de dezembro, esteve quase uma hora dentro de uma ambulância avariada com uma equipa de bombeiros do Beato. De acordo com o inquérito do INEM, citado pelo Jornal de Notícias, os bombeiros não comunicaram a situação ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) nem ao Dispositivo Integrado e Permanente de Emergência Pré-Hospitalar de Lisboa (DIPEPH).

O mesmo inquérito, enviado ao Ministério Público, revela ainda que um dos tripulantes não tinha a formação obrigatória e que o veículo não tinha desfibrilador, apesar de este ser obrigatório.