Caril do fundo do armário

À quarta semana, começou a ressaca. De repente, senti falta de produto asiático.

Cardamomo e curcuma, erva príncipe e malagueta, gengibre e shitake. Sashimi. E sashimi. E sashimi.

Só a imagem de uma fatia de chu-toro, peça da barriga de atum crua, me fazia salivar. Pensei: quando isto acabar, vou comer chu-toro como se fosse carcaça com marmelada.

Na falta de sushi, procurei alternativas. Abri o frigorífico. Vi feijão verde, alface, bacalhau. Tudo me pareceu desinteressante. Eis um fumador de crack descapitalizado e triste. Eis um dos dramas da quarentena: com os restaurantes fechados, fica difícil matar o vício da comida oriental.

É complicado fazer sushi em casa. E o mesmo acontece com os petiscos chineses e nepaleses do Martim Moniz com que, semanalmente, intercalava o refogado e a vinha d’alhos.

A melhor cozinha oriental requer coisas específicas, de lojas específicas, quase todas inacessíveis ao cozinheiro doméstico e amador e em quarentena.

Estava nesta angústia, quando me lembrei de um pronto-socorro. O caril. Há vários caris, de vários países do mundo. Ficam melhor com ervas frescas e especiarias a sério, compradas a granel ou em grandes sacos em lojas indianas. Mas é preciso saber trabalhar com o que há.

E o que há?

Quase todas as nossas dispensas têm frasquinhos esquecidos na parte de trás do armário. São quase sempre produtos pouco distintos, em frasquinhos de plástico, normalmente ao lado do mel e do bicarbonato de sódio.

O mais certo é terem servido para uma receita exótica da Teleculinária de há 20 anos. Mas todos juntos fazem um caril competente.

Tenham em atenção o seguinte. Eu usei galinha, porque prefiro a sua textura, mas também funciona bem com frango do campo.

De resto, as especiarias podem ser em pó ou em semente. Neste caso, frija-as primeiro para que libertem os óleos. Se forem em pó, junte-as depois com a cebola. E se não tiver uma ou duas, não desista. Vai ser, porventura, o prato mais emocionante que vai comer esta semana.

Caril do fundo do armário Foto: D.R.

Ingredientes

(4/6 pessoas)

1 galinha (ou frango do campo) cortada para guisar

Sal e pimenta q.b.

2 cebolas grandes picadas

2 colheres de sobremesa de gengibre (de preferência fresco e picado)

6 dentes de alho picados

3 malaguetas secas (ou uma colher de sobremesa de piri-piri em pó)

2 folhas de louro

1 colher de sobremesa de sementes de mostarda (opcional)

1 colher de sobremesa de cravinho (em botão, 2 ou 3)

1/2 colher de sobremesa de canela (ou meio pauzinho)

1 colher de sobremesa de cardamomo

1 colher de sobremesa de cominhos

2 colheres de sobremesa de curcuma

3 colheres de sobremesa de pó de caril

1 lata de tomate em pedaços (240 gr)

1 lata de leite de côco (opcional)





Preparação

1º Passo

Frija a galinha numa panela, até ficar corada. Tempere de sal e pimenta preta. Passados 15 minutos, reserve. Quando arrefecer, tire a pele a pelo menos ¾ da galinha. Descarte a gordura e o líquido que ficou na panela.

2º Passo

Na mesma panela, frija as cebolas com os alhos, o louro, a malagueta e o gengibre. Depois, comece a introduzir as especiarias dos frasquinhos, pela ordem que aparecem acima. Volte a colocar a galinha na panela e envolva bem.

3º Passo

Dez minutos depois, deite a lata de tomate pelado em pedaços. Deixe cozinhar mais 40 minutos em lume vivo ou até perceber que a galinha está tenra e a cebola muito macia, quase dissolvida. Junte o leite de coco, se gostar. Se o molho estiver muito denso, acrescente água. Prove e rectifique o sal. Sirva com arroz branco, pode ser mesmo do carolino português.