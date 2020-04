Algumas dicas para dar aulas à distância, por Nuno Crato

Os elementos de sucesso do ensino online são essencialmente os mesmos dos do ensino presencial: estrutura, clareza, trabalho, diálogo, avaliação. Mas há recomendações específicas que os psicólogos cognitivos têm estudado e sublinhado. No nosso site da Iniciativa Educação temos alguns artigos sobre o tema. Algumas ideias, numa síntese muito breve…

SIMPLIFICAÇÃO: Ir direto ao essencial. Decompor os temas nas suas peças essenciais e ligá-las da forma mais clara possível. Não tentar fazer tudo sob todos os ângulos praticáveis.

SEGUIR O PROGRAMA: Sem um currículo bom e bem estruturado não se progride. O ensino não pode ser uma coleção de factos, de atividades ou de temas dispersos. Os tópicos têm de se seguir uns aos outros, com lógica.

FORNECER UM ENQUADRAMENTO: É importante que, em cada momento, os alunos estejam a perceber onde estão, de onde se parte e onde se está a chegar.

COMEDIMENTO: Não fornecer muitos materiais, muitos trabalhos, muitos elementos adicionais. Simplificar. Usar os bons manuais escolares.

SESSÕES BREVES: Vídeos e aulas muito longas são difíceis de acompanhar. Será melhor ter duas aulas online de meia hora cada do que uma aula de 90 minutos. E será melhor cinco vídeos de cinco minutos do que um vídeo de meia hora.

MODÉSTIA: Usar os bons materiais existentes. E há muitos. Não tentar fazer numa tarde o que outros demoraram meses a construir.

DIÁLOGO CONSTANTE: É mais difícil do que numa sala de aula perceber como os alunos estão a progredir e como estão a acompanhar os temas. É necessário encontrar maneira de entender o que estão a seguir e assimilar: questionar e procurar respostas dos alunos.

TRABALHOS: Os alunos precisam de indicações e trabalhos simples, de preferência antes e depois de cada sessão. Uma ou duas questões, um ou dois exercícios, uma ou duas recomendações de leitura, antes e depois.

AVALIAÇÃO FREQUENTE: Testes curtos, de avaliação formativa, que permitam aos alunos e professores verificarem a assimilação dos temas e ajudem os estudantes a recuperarem e reelaborarem a informação.