A nota da autoridade marítima regional tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que apontam para vento de nordeste "fresco a muito fresco".

A capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte para os mares do arquipélago da Madeira até às 06h00 de segunda-feira, insistindo que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.



A nota da autoridade marítima regional tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que apontam para vento de nordeste "fresco a muito fresco", que vai diminuir de intensidade até ser "moderado" no final do período.



Quanto à visibilidade, refere que será "boa a moderada".



Por seu turno, a ondulação na costa norte será também de noroeste entre três a quatro metros, diminuindo gradualmente até aos dois metros.



Na parte sul da ilha, ondas são de oeste/sudoeste na ordem dos 4,5 metros e vão reduzir até um metro.



"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", aconselha a autoridade marítima regional.



No Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo já aterrou um avião da Transavia proveniente de Nantes às 07h50, começando o movimento mais intenso de aterragens e descolagens a partir das 09h00.