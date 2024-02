Paula Santos, deputada e candidata do PCP, esteve em Alcácer do Sal a apresentar as listas por Setúbal. Autarquia transmitiu o evento em direto no seu Facebook. Até o púlpito tinha o logotipo da câmara, que recusou dar explicações à SÁBADO.

No sábado, dia 3, as listas da CDU no círculo de Setúbal foram apresentadas numa cerimónia em Alcácer do Sal com a presença da líder parlamentar, a deputada Paula Santos. Além de, aparentemente, o evento ir contra as determinações da Comissão Nacional de Elieções, que decretou que aquele dia teria de ser de reflexão (no dia seguinte haveria eleições nos Açores), houve meios públicos que estiveram ao serviço do evento.