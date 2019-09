O candidato do PS às eleições regionais considerou que o ato eleitoral hoje é "um momento único" e "o mais importante desde o 25 de Abril", declarando estar a aguardar o resultado "sereno" e "tranquilo"."Estamos a viver um momento único na região. Foi uma campanha muito disputada, e, portanto, aquela que eu considero ser a eleição mais importante desde o 25 de Abril. Espero que as pessoas possam vir votar e construir o seu futuro", afirmou Paulo Cafôfo depois de exercer o seu direito de voto na mesa 12, da escola básica da Ajuda, nos arredores do Funchal.Paulo Cafôfo chegou ao local de voto na sua mota, uma Vespa verde.É nesta mesma mesa que vota depois o cabeça de lista do PSD, Miguel Albuquerque.O candidato argumentou que "a democracia só funciona com os cidadãos e é no exercício dessa cidadania que a democracia se pode fortalecer ou fragilizar".O candidato socialista também defendeu que as pessoas não devem "desperdiçar um verdadeiro poder, o poder do voto e não desaproveitar esta oportunidade".Sobre a abstenção, referiu ser "sempre um receio, porque é sempre mau para a democracia e mau quando as pessoas não põem nas suas mãos o seu destino".Mas, complementou, acreditar que "tendo estas eleições um cariz muito especial" haja uma grande afluência às urnas".O candidato assegurou estar "completamente sereno", visto ser "uma pessoa que quer nos momentos de grande felicidade ou de grande tristeza" consegue "ter algum equilíbrio emocional".Também disse aos jornalistas que hoje pretende almoçar com a família, talvez dar um mergulho e ao final do dia reunir com a sua equipa para analisar o resultado das eleições.Fez votos que as pessoas exerçam o seu direito de voto", argumentando que fez "uma campanha positiva, de ideias, sem ofensas e agressões, também contribuindo para que haja uma maior afluência as urnas".As eleições regionais legislativas da Madeira, onde os sociais-democratas governam com maioria absoluta, decorrem hoje, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional: PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR.