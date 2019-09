O representante da República na Região Autónoma da Madeira , Irineu Barreto, apelou hoje ao voto "para bem da autonomia" e disse ter informações de que a afluência às urnas estava a ser maior do que em 2015."Este ano há uma maior afluência às urnas, pelo menos nas primeiras projeções. As informações que eu tenho é que há filas para votar, o que não acontecia há muito tempo", disse o juiz aos jornalistas.Acrescentou ainda, até àquela hora (11:00), a afluência às urnas estava a ser "substancialmente maior do que nas últimas eleições ", em 2015. Irineu Barreto falava na Câmara Municipal do Funchal , onde vota juntamente com cerca de 1.200 outras pessoas.O representante da República disse esperar que esta afluência às urnas que se registou durante a manhã "se mantenha durante o dia e que se possa dizer que, desta vez, a região cumpriu o seu dever e o seu direito".Por tudo isso, mostrou-se esperançado que esta seja "a mais reduzida abstenção das últimas eleições". "Espero que toda a gente cumpra esse direito e esse dever. Para bem da automomia, da região e de todos nós", concluiu.Para Irineu Barreto, o bom tempo que se faz sentir na Madeira não é "uma desculpa" para não se ir votar, porque "há tempo para tudo. Há tempo para ir à praia, para passear nas levadas, para ir à serra. E há tempo para votar. Votar custa 10 minutos do nosso tempo".Até às 12h00, a afluência dos eleitores às urnas nas eleições legislativas regionais da Madeira era de 20,97%, de acordo com a secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (MAI).Nas eleições de 2015 - em que os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - a taxa de participação era de 17,21% à mesma hora.O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), João Tiago Machado, adiantou à agência Lusa que as eleições estão a decorrer "normalmente", registando-se apenas durante a manhã "várias queixas" de cidadãos de que os 'outdors' da campanha eleitoral permanecem vísiveis junto aos locais de voto, numa violação do artigo 92.º da lei eleitoral da Assembleia da República, que proíbe qualquer propaganda dentro das assembleias de voto e fora delas até à distância de 500 metros.As eleições regionais legislativas da Madeira decorrem hoje, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.(atualizado às 13h29 com dados de afluência às urnas)