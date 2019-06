Cadáver de mulher retirado da baía do Funchal

Segundo José Luís Cardoso, a mulher foi retirada do mar por dois agentes da Policia de Segurança Pública que faziam patrulha na zona que contactaram depois a Policia Marítima.



A mulher, de 55 anos de idade, é natural da Madeira e, depois de confirmado o óbito pelo Delegado de Saúde, será encaminhada para o Gabinete de Medicina Legal para autópsia.

O cadáver de uma mulher foi hoje retirado no mar na Zona Velha do Funchal, confirmou o comandante do Porto do Funchal, José Luís Guerreiro Cardoso."Confirmo que por volta das 19:30 horas houve um alerta que dava conta que uma senhora teria sido encontrada já cadáver na baía do Funchal, junto à Zona Velha da cidade", disse à Lusa o Capitão do Porto do Funchal.