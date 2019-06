"Este ano tinha falta injustificada. O ano passado faltei justificadamente por razoes de saúde, mas este ano cumpri a promessa e venho recordar os meus tempos de juventude", disse.



Em 2018 o chefe de Estado sentiu-se mal no final de uma visita ao Bom Jesus de Braga e acabou por não jantar na festa.



Os jornalistas ainda tentaram desviar a atenção do Presidente das sardinhas para a falta de espírito festivo da "geringonça".



"Sabe que na noite de S. João essas questões são questões que acabam por não serem importantes, são para serem tratadas noutra situação, noutro local", respondeu Marcelo Rebelo de Sousa, desviando novamente a conversa para as sardinhas, enquanto verificava se uma panela de batatas estava já pronta a servir.



"Eu não vinha a Braga no S. João há uns 15 ou 20 anos. Vejo mais gente, mais gente de fora, mas já não vinha há uns 15 ou 20 anos", disse.



Depois de muito esforço, muitas 'selfies', beijinhos e ver sardinhas a passar o Presidente conseguiu chegar à sua mesa.



"Não fora a missa [celebrada amanhã pelas 09.00] seria uma noite interminável", avisou.

