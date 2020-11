Cadaval está na lista de concelhos de risco, mas não devia

Quais foram os concelhos com mais infetados no início de novembro? Um mês depois, Paços de Ferreira, Lousada e Vizela continuam a ser os concelhos com mais casos por habitante. Lisboa foi o concelho com mais casos nos 14 dias apresentados no boletim da DGS: quase três mil - e tem mais de 12 mil desde o início da pandemia.

Ainda a curta distância ficaram Marinha Grande (229), Mortágua, Pombal e Torres Vedras (todos com 227) e Moimenta da Beira e Nazaré (ambos com 226).

Cinco concelhos não estão em risco, mas estão cercados pela Covid-19 Alpiarça, Alvito, Gouveia, Pinhel e Olhão não estão entre os 191 concelhos em confinamento parcial, mas as fronteiras estão cobertas de infetados pela Covid-19. E existem mais seis concelhos encurralados entre as restrições em Portugal e o aumento de casos em Espanha.

O concelho do Cadaval foi um dos 118 municípios a ser colocado em confinamento parcial no final de outubro. Com a nova atualização da lista de concelhos em risco devido aos casos de Covid-19, o Cadaval não saiu, mas devia. O concelho tem menos de 240 casos por 100 mil habitantes, o limite definido pelo Governo para as restrições, e não está rodeado por concelhos de risco.De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde divulgado esta segunda-feira, que não explicita os casos totais confirmados em concelhos mas a incidência nos 14 dias entre 28 de outubro e 10 de novembro, o Cadaval teve 234 casos por 100 mil habitantes, mas permaneceu entre os concelhos em risco. Mais que o Cadaval tiveram Leiria e Lousã, mas ficaram de fora das restrições.Segundo contas realizadas pela, o Cadaval registou nestas duas semanas cerca de 32 novos casos, tendo agora cerca de 90 casos confirmados desde o início da pandemia. Mas, de acordo com a sua população de cerca de 14 mil habitantes, o concelho necessitava de registar 33 novos casos para ultrapassar os 240 casos por 100 mil habitantes e ser incluído na lista de municípios considerados de risco.Na última atualização dos boletins das DGS que continham dados da Covid-19 de concelhos, entre 19 de 26 de outubro, o Cadaval registava apenas 11 novos casos, que se traduzem numa incidência de 80 casos por 100 mil habitantes do concelho.Segundo o mais recente boletim da DGS desta segunda-feira, existem 188 concelhos com 240 ou mais casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, com Rio Maior a ter precisamente este valor. A estes acrescentam-se Barreiro e Alcochete, que já estavam na primeira atualização de 31 de outubro pela proximidade com concelhos em risco da Área Metropolitana de Lisboa.No entanto, o mesmo não acontece com o Cadaval: o concelho faz fronteria com sete municípios e só três deles estão na lista de risco - Azambuja, Alenquer e Rio Maior, que tem precisamente 240 casos por 100 mil habitantes. A maioria não está nesta lista: Lourinhã, Caldas da Rainha, Torres Vedras e Bombarral. Este último é o que faz maior fronteira com Cadaval e tem muito menos incidência que o limite - apenas 56 casos por 100 mil habitantes.Os concelhos de Alcochete e Montijo também estão abaixo dos 240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, apesar de continuarem na lista de restrições devido à proximidade com a restante AML. Os dois municípios registaram, respetivamente, 197 e 196 casos por 100 mil habitantes, que se traduzem, segundo contas registadas pela, em 38 e 111 novos infetados pela Covid-19.Para que estes concelhos fossem considerados de risco teriam de confirmar, em duas semanas, repetivamente, 47 e 137 novos casos.Do lado oposto ficaram Leiria e Lousã, dois concelhos que têm maior incidência cumulativa de casos de Covid-19 que o Cadaval. O primeiro é a única capital de distrito de Portugal continental que não está na lista e ficou de fora por apenas sete casos, enquanto o segundo foi o que ficou mais perto - registou 41 novos casos nas duas semanas usadas para determinar os concelhos afetados por restrições, que se traduzem em 239 casos por 100 mil habitantes.Com estes critérios, o Cadaval foi obrigado a ficar em confinamento parcial durante os próximos dois fins de semana, onde a circulação é proibida entre as 13h de sábado e as 5h de domingo e as 13h de domingo e as 5h de segunda-feira.A esta medida acrescentam-se o dever cívico de recolhimento, o encerramento de estabelecimentos comerciais a partir das 22h, a limitação de celebração de eventos com mais de cinco pessoas e a proibição de mercados e feiras de levante.Sob estas regras estão cerca de 82% dos portugueses, ou 8,5 milhões de habitantes dos 191 concelhos. Mas os cerca de 14 mil habitantes do Cadaval não deviam estar incluídos segundo a matemática.A 31 de outubro, quando foi anunciada a lista de concelhos que adotaria estas restrições, Costa indicou que os concelhos de Moita, Montijo, Barreiro e Alcochete, Sobral de Monte Agraço e Viana do Castelo, seriam adicionados, não por ultrapassarem os 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mas por uma questão de "proximidade".No entanto, o mesmo critério não foi seguido para os concelhos de Alpiarça, que está rodeado por Santarém, Cartaxo e Almeirim, ou pelo concelho de Alvito, rodeado por Alcácer do Sal, Viana do Alentejo, Cuba e Ferreira do Alentejo.

No Algarve, Olhão está cercado pelos concelhos de risco de Faro, Tavira e São Brás de Alportel, mas não surge na lista de restrições e Gouveia, no Centro de Portugal, está cercado por sete concelhos de risco - Guarda, Manteigas, Seia, Nelas, Mangualde, Fornos de Algodres e Celorico da Beira -, mas não ficou na lista.

E Pinhel, também na Guarda, até saiu da lista de risco na passada semana, mas cinco concelhos à volta entraram esta segunda-feira e está agora rodeado por municípios com casos de Covid-19 acima do limite definido pelo Governo - Guarda, Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Trancoso, Mêda, Vila Nova de Foz Côa e Celorico da Beira.



A estes cinco concelhos juntam-se outros seis - Monção e Melgaço, Vinhais, Vimioso, Sabugal e Alandroal - que estão cercados por concelhos em risco em Portugal, mas também em Espanha, em regiões com incidência da Covid-19 acima do limite de 240 casos por 100 mil habitantes.

Monção, Melgaço, Vinhais e Vimioso estão em fronteira com a Galiza, que regista 318 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, enquanto o Sabugal, em fronteira com a região espanhola de Castela e Leão, a quarta com maior incidência em Espanha, e que regista uma média de 819 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. O concelho de Alandroal, no Alentejo, está em fronteira com a região espanhola da Estremadura, com 535 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas.