Portugal tem agora 218 concelhos na lista de restrições

A nova lista de incidência da covid-19 por concelho prevê que as restrições sejam estendidas a 218 concelhos do país, com 17 concelhos a entrarem na lista de municípios em risco. Ao mesmo tempo vão sair 11 concelhos e dois são repetentes: Batalha e Tondela não estavam na primeira lista, foram acrescentados na atualização e voltam agora a ficar de fora.

De acordo com os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), referentes às duas semanas entre 12 e 25 de novembro, foram 177 os concelhos que viram aumentar o seu número de casos e 13 registaram o mesmo número de casos que tinham nas duas semanas antes, entre 6 e 19 de novembro. Apenas 113 concelhos portugueses viram reduzir o seu número de infeções, enquanto cinco continuaram sem registar casos.

Os três concelhos com maior incidência da covid-19 em Portugal até à última semana foram dos que mais reduziram o seu número de infeções na última semana: Paços de Ferreira, Lousada e Vizela confirmaram cerca de 2.600 casos nas últimas duas semanas, depois de terem registado uma incidência correspondente a 4.500 casos no início do mês.





Lousada é ainda o 2.º concelho do país com mais casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mas o município mais infetado é agora Freixo de Espada à Cinta, com uma incidência superior a 3.000.

O concelho do distrito de Bragança, com pouco mais de 3 mil habitantes, confirmou, segundo contas realizadas pela SÁBADO, cerca de 104 infetados nos últimos 14 dias, o suficiente para ter mais do dobro de todos menos de 15 concelhos no país. Existem assim, 292 com menos de metade dos casos por 100 mil habitantes que tem Freixo de Espada à Cinta.

Este não é, no entanto, o concelho com maior subida da incidência da Covid-19 em relação à semana passada. Essa subida pertence a Gavião, no Alentejo, que tem agora 1.440 casos por 100 mil habitantes, após confirmar 48 casos nas últimas duas semanas.





O terceiro concelho com mais incidência no país, e o primeiro com mais casos no total, foi Guimarães, que veio decrescer minimamente esta estatística relativamente à última semana.

O município confirmou, segundo contas da SÁBADO, cerca de 3.500 casos de covid-19, seguido de Vila Nova de Gaia e Lisboa, também com mais de 3.000 casos nos últimos 14 dias.

Existem ainda cinco concelhos que confirmaram entre 2 a 3 mil casos - Porto, Braga, Vila Nova de Famalicão, Santa Maria da Feira e Sintra - e mais 17 que registaram mais de mil infetados.

Nos últimos 14 dias houve também oito concelhos que não registaram qualquer caso: três deles nos Açores, dois na Madeira, além de um nas regiões de Centro, Alentejo e Algarve. São eles Alcoutim, Portel, Vila Velha de Rodão, Madalena, Porto Santo, Corvo, Lajes das Flores e Lajes do Pico.

Desde que a DGS e o Governo começaram a revelar a incidência de todos os concelhos, em meados de outubro, apenas três não confirmaram qualquer caso: os três dos Açores - Corvo, Lajes das Flores e Lajes do Pico.

Bombarral teve 4 infetados em duas semanas - e entrou para lista de risco

Entre os concelhos de risco considerado extremamente elevado, os que têm mais de 960 casos por 100 mil habitantes, existem cinco saídas e oito entradas. Gavião, que estava com "risco elevado" é uma delas, acompanhado por Mondim de Basto, Armamar, Miranda do Corvo, Chaves, Cabeceiras de Basto, Vila Verde, Esposende - todos na lista de risco muito elevado.

Desta lista saíram cinco concelhos - Figueira de Castelo Rodrigo, Caminha, Matosinhos, Arouca, Celorico de Basto -, todos para a lista de risco muito elevado.

Nesta lista houve a entrada de dois concelhos que estavam fora das restrições - Marvão e Alandroal - e de 18 que estavam abaixo dos 480 casos por 180 mil habitantes, além dos outros cinco já referidos.

São assim 25 os concelhos a entrar, com outros 19 a saírem - os sete que vieram da lista de risco extremamente elevado e 12 que baixam um nível de restrições: Proença a Nova, Constância, Oliveira de Frades, Sever do Vouga, Abrantes, Sabrosa, Mêda, Mangualde, Coruche, São Pedro do Sul, Nazaré, Penamacor.

Em relação à última lista, e além de Marvão e Alandroal, entraram também nas restrições, no nível mais baixo, Lagoa, Odemira, Golegã, Monchique, Mourão, Carregal do Sal, Vouzela, Mação, Castelo de Vide, Povoação, Caldas da Rainha, Barrancos e Castro Verde.

Destaque para Barrancos, que confirmou apenas 4 casos nas últimas duas semanas, o suficiente para ser incluído na lista de concelhos de risco. Outros, como Monforte, Mourão, Castelo de Vide e Arronches, confirmaram menos de 10 casos.

Do outro lado da barricada está Ponta Delgada, que confirmou 156 novos casos de Covid-19 e continua de fora da lista de restrições, apresentando uma incidência de 230 infetados por 100 mil habitantes. De resto, existem 10 concelhos que têm uma incidência superior a 230, mas inferior a 240 - valor a partir do qual são sujeitos a restrições.

Também de fora, e com menos de 240 casos por 100 mil habitantes, ficam Tondela, Batalha, Idanha-a-Nova, Ribeira de Pena, Estremoz, Viana do Alentejo, Alcácer do Sal, Vila Viçosa, Nelas, Ponte de Sor e Campo Maior.

Todas estas apresentavam uma incidência menor a 480 casos por 100 mil habitantes na última semana e duas destas já tinham estado de fora das restrições: Batalha e Tondela estiveram fora, voltaram a entrar e estão agora novamente de fora.