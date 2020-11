Os guardas do hospital prisional usam equipamento de proteção individual. Nós, no EPL, continuamos de uniforme e máscara cirúrgica

Apanhei Covid na penitenciária de Lisboa. Pelas minhas contas, o contágio terá acontecido ou no dia 8, quando, à noite, estive a distribuir medicamentos aos infetados na enfermaria; ou no dia 11, durante o rastreio aos 135 reclusos da ala C. Eles saíam das celas, desciam, passavam por mim, confirmava o nome deles, a data de nascimento e entregava-lhes uma etiqueta a ser colocada no tubo de ensaio após a colheita com zaragatoa. Sou guarda prisional no EPL (Estabelecimento Prisional de Lisboa) e na sexta-feira, 13, fui lá de propósito na minha folga para fazer o teste. Sábado soube o resultado, a enfermeira do EPL ligou-me antes do almoço.Não estava à espera de testar positivo, porque não tenho sintomas. Tenho medido a febre e registado os valores na plataforma do site da Saúde 24. A minha temperatura até está um grau abaixo do normal (35,8.º/35,7.º). Estou de quarentena, mas revoltado com a falta de condições. Peço higiene, segurança e testes rápidos. Estes seriam uma boa medida para os guardas tomarem medidas mais criteriosas. Entram tantos presos, às vezes chegam 20 por dia trazidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Polícia Judiciária, Interpol, etc.Os guardas levantam as máscaras cirúrgicas na portaria. No dia 11, dos testes aos presos, entrei às 8h. A enfermeira veio às 11h e forneceu-me uma máscara mais segura, a FFP2, mas já tinha estado três horas com a outra. Por exemplo, os guardas do hospital prisional usam equipamento de proteção individual (EPI). Nós, no EPL, continuamos de uniforme e máscara cirúrgica que protege menos.Achamos que o surto chegou ao EPL através de um de dois reclusos estrangeiros, que deram entrada a 30 de outubro através do SEF. Foram para a enfermaria. Um deles acusou positivo. O período de permanência dele na enfermaria terá permitido que outros reclusos ficassem infetados – inclusive um que fazia as limpezas no local. Este teve uma rixa com um colega de cela, da ala H (presos a trabalharem em setores da cadeia), foi destituído de funções e passou para a ala C (fragilizados por doenças crónicas, ou em programas de metadona).



Entretanto, o estrangeiro infetado foi transferido para o hospital prisional de Caxias a 4 de novembro. O outro mudou-se da enfermaria para a ala F para continuar a quarentena. Até quinta-feira, dia 12, continuou a haver visitas no EPL. No dia seguinte, apesar de fechados, os reclusos da ala C receberam visitas de advogados. As famílias deslocaram-se no mesmo dia para entregarem sacos de roupa na zona das salas de visitas. As pessoas entraram dentro do estabelecimento.

Os guardas prisionais estão em risco permanente. Pedem-nos para não sairmos do concelho, mas os visitantes do EPL – alguns vindos do estrangeiro – podem entregar os sacos de roupa. Há falta de higiene. Uma vez por semana, dão um rolo de papel higiénico aos reclusos, uma barra de sabão azul e branco e uma uma garrafa de lixívia misturada com água para render mais. É manifestamente pouco para as necessidades deles. A ementa tem trazido muitos fritos. Os reclusos circularam sem máscara até ao surto, com exceção da ala F – a da admissão que recebe os reclusos da rua para fazerem quarentena. Foi entendido que só os guardas deveriam usar máscara e não os presos, porque estes estavam isolados.



Há uma sujidade inqualificável no telhado, por causa dos pombos mortos e dejetos deles. São quilos e quilos de dejetos, estive lá há três semanas com os reclusos canalizadores. Deslocamo-nos lá com frequência, por causa das obras ou intervenções nas canalizações. O local está nojento e persiste a praga de pombos. Há telhas partidas e infiltrações.



Nota: por razões de segurança, o guarda prisional do EPL prefere manter o anonimato



O meu namorado está preso no EPL, na ala B. Encontra-se em quarentena há dois dias. Tem meia hora por dia para estar fora da cela, na zona comum, e fazer um telefonema à família de cinco minutos.

Ligou-me esta segunda-feira, dia 16, às 11h30, a pedir ajuda. Está a partilhar a cela com outra pessoa, diz que as condições são deploráveis. Há água a escorrer pelas paredes, baratas, insetos. Não tem álcool gel, nem detergente. Só uma máscara cirúrgica.



Pensa que está a enlouquecer, porque não tem nada para se distrair. Tem apenas um rádio e as cartas que lhe envio. As minhas cartas são de ânimo, para ele tentar ser forte lá dentro. Ele está muito mal. Perdeu a mãe há três meses, foi detido há dois meses por causa de uma multa. Há quatro anos fez um furto a uma barbearia, com três colegas. Foi enviada uma multa para a morada antiga dele; e foi detido há dois meses. Faltam-lhe oito meses para cumprir a pena.



Miriam Vieira, 23 anos, namorada do recluso



Colchões no chão para a ala F

A gestão dos recém-chegados e respetivas quarentenas faz-se na ala F do EPL, com casas de banho inseridas nas celas. A escassez de espaço é um dos maiores problemas, segundo Vítor Ilharco, secretário-geral da Associação de Apoio ao Recluso (APAR). "As celas são minúsculas, passam 23 horas por dia fechados. Não há trabalho, nem escola. Só saem para comer no refeitório e dar uma volta no pátio", diz à SÁBADO. O guarda prisional referido acima, acrescenta: "Em ocasiões de lotação esgoatada, na ala das quarentenas, F, chegámos a colocar três reclusos em celas onde deveria estar apenas um. O terceiro recluso chegava a dormir num colchão no chão."



Vítor Ilharco sugere libertações pelas circunstâncias de pandemia, à semelhança dos 2.031 reclusos que saíram em abril passado. Explica o critério: "Ou seja, aumentar substancialmente o número de concessão de liberdades condicionais a reclusos que, pelos seus delitos não serem graves, ou porque já demonstraram estar preparados para a reinserção na sociedade, devem ser libertados. Possibilitaria a saída de mais de 3 mil em todo o País. Isto sem perigo para a sociedade, como ficou provado com a libertação anterior, nas mesmas condições. Só 1,3% reincidiram."



Em comunicado enviado à SÁBADO, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) faz o ponto de situação referente ao dia 16. No EPL registaram-se 93 reclusos e seis trabalhadores infetados, faltando ainda saber 31 resultados. "No âmbito do plano de contingência, a DGRSP determinou a afetação dos reclusos positivos, genericamente assintomáticos, a uma única ala. Os Sapadores Bombeiros de Lisboa já procederam a duas desinfeções", lê-se.



Tires com 148 reclusas positivas

Igualmente difícil é a situação na cadeia de Tires. Segundo o balanço da DGRSP, há 148 reclusas positivas à Covid-19; mais duas crianças que estão com as mães presas; e oito trabalhadores (cinco guardas prisionais, dois profissionais de saúde e um auxiliar de cozinha de empresa externa).



Aquelas reclusas estão isoladas num pavilhão, destinado ao acompanhamento e vigilância médica dos infetados. Assim como as duas crianças, assintomáticas, que tiveram consultas pediátricas em hospital público e permanecem junto das mães. A mesma comunicação da DGRSP indica: "Já se realizaram novos testes às reclusas do Estabelecimento Prisional de Tires que anteriormente acusaram negativo, indo realizar-se, dia 17 de novembro [esta terça-feira], nova testagem às que se encontram positivas." A formação escolar, profissional e de trabalho, a par das visitas – excepção para as dos advogados – estão suspensas.



O surto em Tires terá começado com uma reclusa doente oncológica, diz à SÁBADO Jorge Manuel Rocha Alves (presidente do Sindicato Nacional de Guardas Prisionais). Essa reclusa veio do hospital público e foi para o pavilhão dois. Saiu algumas vezes para fazer quimioterapia. Tendo em conta o seu estado de saúde, foi transferida para o hospital prisional. Fizeram-lhe o teste e estava positiva. "Houve reclusas que começaram a apresentar sintomas no pavilhão dois, onde ela pernoitava. Apesar de estar sozinha, havia reclusas que a ajudavam a limpar a cela por causa da condição física e outras que a levavam ao refeitório. Quando deveria ter feito as refeições na cela, conforme tinham sugerido as guardas do pavilhão", remata o dirigente sindical.