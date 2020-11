Quais foram os concelhos com mais infetados no início de novembro?

Os três concelhos com maior incidência de Covid-19 continuam a ser os mesmos três que eram há um mês. Paços de Ferreira, Lousada e Vizela, no Norte, foram os três municípios que registaram mais infetados por população no último boletim com dados da Covid-19, que regista a incidência cumulativa entre 28 de outubro e 10 de novembro, que serviu de referência para colocar 191 concelhos em confinamento parcial em Portugal. No entanto, Lisboa foi o concelho com mais casos nas primeiras duas semanas de novembro - quase três mil - e tem agora mais de 12 mil infetados desde o início da pandemia.

No boletim da Direção-Geral da Saúde estão inseridos cinco patamares diferentes de incidência cumulativa da Covid-19 nos 14 dias definidos, com o mais alto a representar os 240 casos por 100 mil habitantes que são o limite para a lista de concelhos de risco elevado.

Neste estão inseridos Paços de Ferreira, Lousada e os outros concelhos na zona de risco. Paços de Ferreira, o município com mais casos por habitante em Portugal, tem neste momento uma incidência de 3.698 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, mais de 15 vezes acima do limite. Naqueles 14 dias, foram confirmados mais de dois mil casos entre os pouco mais de 50 mil habitantes da cidade.





Lousada, Vizela e Manteigas são, depois, os três concelhos de Portugal com maior incidência - todos ultrapassam por mais de 10 vezes o limite de incidência de 240 casos por 100 mil habitantes. Manteigas registou cerca de 80 infetados nestas duas semanas, enquanto Lousada registou cerca de 1.500 casos, segundo contas realizadas pela SÁBADO tendo em conta a população de cada concelho e a incidência indicada no boletim da DGS.

No mesmo, não há qualquer referência a casos totais ou infetados pela Covid-19 neste período, apenas a incidência cumulativa do novo coronavírus nos concelhos.

Nenhum destes foi, no entanto, o concelho com mais casos nestes 14 dias entre 28 de outubro e 10 de novembro. Foi Lisboa, com mais de 2.900 casos, seguido de Guimarães, Vila Nova de Gaia, Porto e Paços de Ferreira, todos com mais de dois mil casos, tal como Matosinhos.





Lisboa teve uma incidência de 576 casos por 100 mil habitantes, enquanto o Porto registou 1.149 infetados por 100 mil pessoas.

Após contas realizadas pela SÁBADO para o total de casos, Lisboa tem agora mais de 12 mil casos, seguida de Sintra, com mais de 9 mil. Porto, Vila Nova de Gaia, Guimarães e Loures têm mais de cinco mil, enquanto Paços de Ferreira registou mais do dobro das suas infeções nestas duas semanas e tem agora quase quatro mil casos.

Nove concelhos sem casos, mas só um em Portugal continental

Os restantes níveis de risco são definidos por intervalos de incidência entre 120 e até 240, 60 até 120, 20 até 60 e no mais baixo estão inseridos os concelhos com menos de 20 casos por 100 mil habitantes.

Dos 308 concelhos de Portugal, apenas nove não registaram casos entre os dias 28 de outubro e 10 de novembro: São Vicente, Madalena, Porto Moniz na Madeira, Corvo, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Santa Cruz das Flores e Calheta nos Açores. Monchique é o único concelho em Portugal continental que não registou nenhum caso de Covid-19, tendo ainda os 17 casos registados no último boletim com informação referente a concelhos, a 26 de outubro.

Após estes dados, existem agora apenas quatro concelhos que se conheça que não têm qualquer caso desde o início da pandemia. Corvo, Lajes das Flores, Lajes do Pico e Santa Cruz das Flores não surgiam no boletim da DGS até 26 de outubro, indicando que tinham 2 ou menos casos, e surgem agora com nenhum caso entre 28 de outubro e 10 de novembro.