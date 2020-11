Cinco concelhos não estão em risco, mas estão cercados pela Covid-19

Quando António Costa introduziu as restrições em concelhos, apresentando um mapa para anunciar quais e quantos municípios iriam conhecer restrições, o primeiro-ministro indicou também que alguns seriam adicionados por estarem à volta de outros que estão em risco.

No entanto, com a nova atualização da lista, que subiu de 121 para 191 os concelhos em confinamento parcial, cinco concelhos passaram agora a estar completamente cercados por municípios em confinamento parcial, ainda que não estejam ainda em risco. E um deles - Pinhel - estava na última lista e saiu, só que cinco municípios à sua volta foram alguns dos 77 concelhos que entraram com a atualização do Governo esta segunda-feira.

A 31 de outubro, quando foi anunciada a lista de concelhos que adotaria estas restrições, Costa indicou que os concelhos de Moita, Montijo, Barreiro e Alcochete, Sobral de Monte Agraço e Viana do Castelo, seriam adicionados, não por ultrapassarem os 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mas por uma questão de "proximidade".

No entanto, o mesmo critério não foi seguido para os concelhos de Alpiarça, que está rodeado por Santarém, Cartaxo e Almeirim, ou pelo concelho de Alvito, rodeado por Alcácer do Sal, Viana do Alentejo, Cuba e Ferreira do Alentejo.





No Algarve, Olhão está cercado pelos concelhos de risco de Faro, Tavira e São Brás de Alportel, mas não surge na lista de restrições e Gouveia, no Centro de Portugal, está cercado por sete concelhos de risco - Guarda, Manteigas, Seia, Nelas, Mangualde, Fornos de Algodres e Celorico da Beira -, mas não ficou na lista.

E Pinhel, também na Guarda, até saiu da lista de risco na passada semana, mas cinco concelhos à volta entraram esta segunda-feira e está agora rodeado por municípios com casos de Covid-19 acima do limite definido pelo Governo - Guarda, Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Trancoso, Mêda, Vila Nova de Foz Côa e Celorico da Beira.

Entre restrições em Portugal e Covid-19 em Espanha

Existem ainda os casos de dois concelhos completamente cercados por outros em risco, como é o caso de Terras de Bouro e Ponte da Barca, no Norte, ou de Vouzela e Mortágua, que só não têm uma pequena parte do concelho que não está cercado por municípios em risco: a que faz fronteira com Tondela, que saiu da lista no final da passada semana.

Valpaços, também no Norte, está completamente cercado pela Covid-19, com exceção para uma pequena parte em fronteira com Vinhais, que não está em risco.





A matemática duvidosa por detrás das restrições nos concelhos A lista de concelhos de risco para a Covid-19 criada pelo Governo vai ser reavaliada na próxima quinta-feira, dia 12 de novembro, avançou o primeiro-ministro na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros. Até lá, concelhos ficarão regidos por medidas tendo em conta casos que podem ter registado quase um mês antes.







E existem ainda os casos de seis concelhos - Monção e Melgaço, Vinhais, Vimioso, Sabugal e Alandroal - que estão cercados por concelhos em risco em Portugal, mas também em Espanha, em regiões com incidência da Covid-19 acima do limite de 240 casos por 100 mil habitantes.

Monção, Melgaço, Vinhais e Vimioso estão em fronteira com a Galiza, que regista 318 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, enquanto o Sabugal, em fronteira com a região espanhola de Castela e Leão, a quarta com maior incidência em Espanha, e que regista uma média de 819 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. O concelho de Alandroal, no Alentejo, está em fronteira com a região espanhola da Estremadura, com 535 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas.

Última vez que Portugal conheceu os casos por concelhos foi há três semanas

O Governo continua sem divulgar os casos de Covid-19 em cada concelho. A última atualização aconteceu a 26 de outubro, há três semanas, e não foi divulgado por que números ou que intervalo de tempo é que os 191 concelhos em confinamento parcial foram colocados na lista.

Para a primeira lista de concelhos elaborada pelo Governo, segundo os últimos dados da DGS por concelho entre 12 e 26 de outubro, apenas 46 dos 121 municípios afetados pelas restrições estavam acima dos critérios apresentados pelo Governo, de 240 casos por 100 mil habitantes. Nestes dados não estão, no entanto, incluídos todos os casos em concelhos, apenas as notificações no sistema SINAVE - não incluindo as notificações laboratoriais.





Nos dados de 26 de outubro apenas estavam incluídos 98 mil casos, numa altura em que Portugal já tinha confirmado mais de 121 mil infetados. Isto quer dizer que 22.820 casos não estavam incluídos na lista de concelhos, com alguns a poderem pertencer aos 14 concelhos com menos de três casos registados e que não surgem por razões de confidencialidade.

Os critérios definidos pelo Governo fazem também com que seja relativamente fácil a um concelho pequeno ultrapassar os 240 novos casos por 100 mil habitantes e ser considerado de risco.

Mais de um terço do total de 308 concelhos em Portugal apenas precisa de 20 ou menos casos em duas semanas para ultrapassar o limite e na ilha do Corvo são necessários apenas dois infetados para o município ser considerado de risco muito elevado.

Barrancos, por exemplo, ainda não registou três casos de Covid-19 e, por isso, não aparecia na lista de concelhos nos boletins da DGS. Mas, se confirmar quatro casos em duas semanas, passa a ser considerado de risco muito elevado. O mesmo acontece com Laje das Flores, nos Açores. Ao todo, são 32 os concelhos em que bastam 10 casos para superar o limite de 240 casos por 100 mil habitantes em 14 dias.

Do lado contrário, Lisboa pode ter 1.200 casos e não ser considerado de risco muito elevado.

Existem neste momento 14 concelhos que não apareceram ainda no boletim da DGS, por terem menos de três casos de Covid-19: Alvito, Barrancos, Castelo de Vide, Fronteira e Monforte no Alentejo, Castanheira de Pera, Penalva do Castelo e Penedono no Centro de Portugal e Corvo, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Santa Cruz das Flores, Vila do Porto e Vila Franca do Campo nos Açores.

Todos os municípios de Lisboa e Vale do Tejo, Norte, Algarve e Madeira já têm mais de três casos confirmados.