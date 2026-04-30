Cabaz alimentar desce para 258,52 euros após sete semanas a subir

O cabaz essencial de 63 produtos, monitorizado pela Deco Proteste, desceu esta semana pela primeira vez em sete semanas para 258,52 euros, menos 2,37 euros face à semana anterior.



Preços dos alimentos desceram esta semana DR

"O cabaz alimentar monitorizado pela Deco Proteste custa esta semana 258,52 euros, menos 2,37 euros do que na semana anterior", refere a organização de defesa do consumidor em comunicado.

Após sete semanas de aumentos consecutivos, onde atingiu o valor mais elevado desde o início da monitorização, em 2022, o preço do cabaz essencial começou a descer.

A cesta alimentar inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.

Entre outros, são considerados produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.

Entre 22 e 29 de abril, os cereais de fibra (16% para 4,36 euros), a alface frisada (13% para 2,69 euros) e o pão de forma sem côdea (8% para 2,59 euros) foram os produtos com maiores aumentos de preço.

Segundo a Deco Proteste, há um ano, era possível comprar os mesmos produtos por menos 19,10 euros (menos 7,98%).

Já no início de 2022, era possível gastar menos 70,82 euros (uma diferença de 37,73%).

Em relação ao ano passado, as maiores subidas de preços verificaram-se em produtos como a couve-coração (43%, custando atualmente 2,00 euros por quilograma), o robalo (34%, situando-se atualmente nos 10,52 euros por quilograma) e os brócolos (32%).

Desde 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos foram registados na carne de novilho para cozer (124% para 13,04 euros por quilograma), na couve-coração (101% para 2,00 euros por quilograma) e nos ovos (84% para 2,10 euros).