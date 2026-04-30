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Cabaz alimentar desce para 258,52 euros após sete semanas a subir

Lusa 14:01
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Custa menos 2,37 euros face à semana anterior.

O cabaz essencial de 63 produtos, monitorizado pela Deco Proteste, desceu esta semana pela primeira vez em sete semanas para 258,52 euros, menos 2,37 euros face à semana anterior.

Preços dos alimentos desceram esta semana
Preços dos alimentos desceram esta semana DR

"O cabaz alimentar monitorizado pela Deco Proteste custa esta semana 258,52 euros, menos 2,37 euros do que na semana anterior", refere a organização de defesa do consumidor em comunicado.

Após sete semanas de aumentos consecutivos, onde atingiu o valor mais elevado desde o início da monitorização, em 2022, o preço do cabaz essencial começou a descer.

A cesta alimentar inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.

Entre outros, são considerados produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.

Entre 22 e 29 de abril, os cereais de fibra (16% para 4,36 euros), a alface frisada (13% para 2,69 euros) e o pão de forma sem côdea (8% para 2,59 euros) foram os produtos com maiores aumentos de preço.

Segundo a Deco Proteste, há um ano, era possível comprar os mesmos produtos por menos 19,10 euros (menos 7,98%).

Já no início de 2022, era possível gastar menos 70,82 euros (uma diferença de 37,73%).

Em relação ao ano passado, as maiores subidas de preços verificaram-se em produtos como a couve-coração (43%, custando atualmente 2,00 euros por quilograma), o robalo (34%, situando-se atualmente nos 10,52 euros por quilograma) e os brócolos (32%).

Desde 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos foram registados na carne de novilho para cozer (124% para 13,04 euros por quilograma), na couve-coração (101% para 2,00 euros por quilograma) e nos ovos (84% para 2,10 euros).

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