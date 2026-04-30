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Incêndio em prédio no centro da Amadora causa sete feridos

Lusa 13:42
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Todo o prédio, que tem 16 andares, foi evacuado.

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira no 13.º andar de um prédio na Venteira, no centro da Amadora, distrito de Lisboa, causando sete feridos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Carro de bombeiros
Carro de bombeiros Pedro Noel da Luz

Segundo fonte do Sub-comando regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa, o fogo, para o qual foi dado alerta às 12:16, foi dominado às 13:20.

Todo o prédio, que tem 16 andares, foi evacuado.

No local foram assistidas sete vítimas por inalação de fumo.

Às 13:20 estavam ainda mobilizados 44 operacionais, entre os quais bombeiros, autoridade policial e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por 18 veículos.

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