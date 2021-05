Agressora de rapaz atropelado alvo de ameaças na Internet

Uma criança de 13 anos foi atropelada no dia 20 de maio, no Seixal, enquanto fugia de um grupo de raparigas que o submetiam a bullying. O acontecimento foi filmado e revela que entre encontrões e insultos, a criança em fuga de quem a persegue tenta atravessar a estrada uma segunda vez, acabando por ser atropelada. Segundo a PSP, os intervenientes foram identificados e o processo já se encontra com o Ministério Público.



O vídeo foi divulgado nas redes sociais e levou a reações violentas contra uma das agressoras. Alguns utilizadores fazem ameaças físicas e até de morte às raparigas, entre as quais se destaca "Jéssica". O nome é desde ontem o termo mais pesquisado e falado no Twitter, onde o episódio foi dado a conhecer.



"Espero que a Jéssica tenha uma morte lenta e dolorosa", "se ele fosse meu irmão essa Jéssica só a viam no caixão" ou "só gostava que essa Jéssica tivesse sido a pessoa atropelada" foram alguns dos comentários à publicação que se tornou viral, com mais de 860 mil visualizações e 10 mil partilhas no Twitter desde terça-feira.