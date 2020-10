"Teremos que ver como acabam os processos em curso e espero dizer, daqui a alguns anos, altamente normalizador", referiu antes de dizer ao advogado de Rui Pinto, Teixeira da Mota, que vai desistir da queixa que fez contra Rui Pinto aquando dos alegados ataques ao Sporting, escreve o Correio da Manhã . Disse ainda que o Football Leaks teve "um papel muitíssimo positivo na moralização, interesse público e verdade desportiva".

Portugal e o Mundo estão a viver 2 Pandemias: o Covid19 e a Corrupção! Amanhã, às 9h30, irei testemunhar no caso "Rui Pinto". Se usando máscara quero contribuir para o combate ao Covid19, com as minhas palavras espero colaborar para que quem é corrupto seja castigado", escreveu no Twitter Bruno de Carvalho.

acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão.

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho foi ouvido esta quinta-feira como testemunha na 13ª sessão do julgamento de Rui Pinto no âmbito dos Football Leaks. À entrada do Tribunal no Campus de Justiça, em Lisboa, Bruno de Carvalho afirmou que o português que está a responder pela alegada prática de 90 crimes era "claramente um denunciante" e não um criminoso."Agora tenho que entrar calmo, dizer tudo aquilo que acho relevante para o processo e responder às perguntas. Isto é uma dança a dois, só posso responder o que me perguntarem", continuou o antigo líder dos leões que acrescentou ainda não se ter sentido invadido. "Não me sinto invadido, nada, nada. Felizmente não tínhamos nada a esconder", acrescentou, sobre o acesso que o informático teve aos emails do Sporting enquanto Bruno de Carvalho liderava o clube. Mais tarde, já durante a audiência, informou que iria desistir da queixa contra Rui Pinto.Esta quarta-feira, Bruno de Carvalho tinha já escrito nas redes sociais que iria ser testemunha no caso. "Rui Pinto está a ser julgado por