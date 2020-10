"É muito claro olhando para os números que eles tem vindo a crescer de forma consistente desde agosto e que a evolução que estamos a ter é uma evolução grave", explicitou o governante que informa que os portugueses precisavam de um sinal "inequívoco" de que é necessário "alterar comportamentos".



O chefe do Governo reforçou que não se pode chegar ao Natal com estes níveis de risco da pandemia e reforçou a possibilidade de as famílias terem de se organizar em grupos mais pequenos.





O Governo entregou entreguou no Parlamento uma proposta de lei que, caso seja aprovada,





torna obrigatório o uso de máscara na rua e a "utilização StayAway Covid em contexto laboral ou equiparado, escolar e académico". Este projeto prevê ainda que quem não cumprir com estas regras incorre num incumprimento da lei que pode ser punido com multas entre os 100 e os 500 euros. O Governo quer também que se torne obrigatória a introdução dos códigos da aplicação para pessoas infetadas.

A fiscalização do cumprimento da nova lei irá competir "à Guarda Nacional Republicana, à Polícia de Segurança Pública, à Polícia Marítima e às polícias municipais", refere a proposta de lei que o Governo entregou na quarta-feira à noite no Parlamento, avança o

. Ou seja, serão as autoridades a fiscalizar a existência desta aplicação nos telemóveis dos cidadãos.

Na exposição de motivos, o executivo argumenta ser "essencial estabelecer" um "regime sancionatório que assegure o escrupuloso cumprimento, pela população, das medidas que são indispensáveis à contenção da infecção", quanto aos "deveres de obrigatoriedade de uso de máscara e de utilização da aplicação móvel".





António Costa falou esta quinta-feira, a partir de Bruxelas, sobre as medidas anunciadas na quarta-feira que incluem a obrigatoriedade de utilizar as máscaras na rua ou ter a aplicação StayAway Covid no telemóvel. Eu odeio ser autoritário mas temos que controlar a pandemia", afirmou o primeiro-ministro."Se é uma proposta que eu gosto? Não gosto. Não gosto de proibições, mas há uma coisa que eu constato: não podemos estar impávidos a assistir a um aumento crescente dos números", assegurou o primeiro-ministro.O CDS-PP e o Bloco de Esquerda, levantaram dúvidas quanto à legalidade proposta de obrigatoridade da aplicação e a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) alertou que podem estar em causa "graves questões relativas à privacidade dos cidadãos".

Portugal contabiliza pelo menos 2.117 mortos associados à covid-19 em 91.193 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da DGS.