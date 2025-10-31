Bombeiros e proteção civil registam dezenas de ocorrências devido ao mau tempo no Porto

Proteção Civil tem registadas mais de 30 ocorrências no Grande Porto, sobretudo no Porto, Gaia e Matosinhos, relacionadas com chuva intensa e movimentos de massa, entre as 5h e as 7h.
A chuva que que cai desde a madrugada no norte do continente está a causar muitas ocorrências no distrito do Porto, a maioria inundações da via pública, mas sem gravidade, segundo a proteção civil e os Regimento de Sapadores Bombeiros.
Chuva causa ocorrências no Porto: inundações sem gravidade afetam a via públicaVítor Mota/Medialivre
O 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tem registadas mais de 30 ocorrências no Grande Porto, sobretudo no Porto, Gaia e Matosinhos, relacionadas com chuva intensa e movimentos de massa, entre as 5h e as 7h.
Fontes do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto e do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, adiantaram à Lusa ter recebido durante a noite e madrugada "muitas ocorrências relacionadas com a chuva forte, sem gravidade", mas sem as conseguir contabilizar.
