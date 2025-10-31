Proteção Civil registou 68 ocorrências até às 7h devido à chuva

A maioria são inundações da via pública e estruturas e principalmente no norte do País.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00h00 e as 7h desta sexta-feira 68 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria inundações da via pública e estruturas e principalmente no norte do País.

A carregar o vídeo ... 'Está tudo alagado': Comerciantes do Porto relatam estragos provocados pela enchente

"Tivemos 68 ocorrências, a maioria das quais inundações da via pública e estruturas e na Área Metropolitana do Porto, sem causar vítimas ou danos graves devido à chuva", adiantou à agência Lusa, José Costa, da ANEPC.

Das 68 ocorrências registadas, 59 foram inundações da via pública e estruturas, três quedas de árvore e duas limpezas de via e quatro movimentos de massa.

A carregar o vídeo ... Chuva intensa a cair durante a madrugada no Porto