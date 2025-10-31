Sábado – Pense por si

Portugal

Proteção Civil registou 68 ocorrências até às 7h devido à chuva

Lusa 08:06
As mais lidas

A maioria são inundações da via pública e estruturas e principalmente no norte do País.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00h00 e as 7h desta sexta-feira 68 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria inundações da via pública e estruturas e principalmente no norte do País.

A carregar o vídeo ...
'Está tudo alagado': Comerciantes do Porto relatam estragos provocados pela enchente

"Tivemos 68 ocorrências, a maioria das quais inundações da via pública e estruturas e na Área Metropolitana do Porto, sem causar vítimas ou danos graves devido à chuva", adiantou à agência Lusa, José Costa, da ANEPC.

Das 68 ocorrências registadas, 59 foram inundações da via pública e estruturas, três quedas de árvore e duas limpezas de via e quatro movimentos de massa.

A carregar o vídeo ...
Chuva intensa a cair durante a madrugada no Porto
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Inundações José Costa Porto
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

As histórias de Balsemão

Em 88 histórias (tantas quantos os anos de vida), traçamos o retrato de Francisco Pinto Balsemão. E ainda: violência e assédio sexual; pessoas que sofrem com a Covid longa.

Menu shortcuts

Proteção Civil registou 68 ocorrências até às 7h devido à chuva