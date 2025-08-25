Sábado – Pense por si

Bombeiro espanca a mulher frente ao filho de 9 anos

As agressões que ocorreram na Madeira foram gravadas em videovigilância. PSP já identificou suspeito e promoveu medidas urgentes de proteção da vítima, que foi hospitalizada.

A PSP está a investigar um caso de violência doméstica que está a chocar a ilha da Madeira. Um homem de 35 anos, bombeiro municipal do Machico, espancou a mulher, de 34 anos, com murros e pontapés, em frente ao filho de ambos, de apenas nove anos. As agressões ficaram registadas no sistema de videovigilância da casa onde tudo aconteceu. A vítima foi hospitalizada.

