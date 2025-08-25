Bloco de Esquerda anuncia que vai pedir uma comissão de inquérito à coordenação dos fogos

Pedido vai dar entrada esta segunda-feira na Assembleia da República.
A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, anunciou esta segunda-feira que vai pedir uma comissão de inquérito com um foco na coordenação e meios de combate aos incêndios florestais ocorridos no verão de 2025.
Bloco de Esquerda pede comissão de inquérito à coordenação de fogosPAULO NOVAIS/LUSA
“Achamos que este é o momento de maior emergência e vamos apresentar uma comissão de inquérito que tem um foco muito específico, que é a coordenação e os meios de combate ao incêndio. De forma nenhuma interpretem isto como dizer que esta parte é mais importante que a parte que vem a seguir, que é a gestão do território e da floresta”, sustentou.
O anúncio do pedido de constituição de uma comissão eventual de inquérito sobre a prevenção e o combate aos fogos florestais ocorridos no verão de 2025, que vai dar entrada esta segunda-feira na Assembleia da República, foi feito na freguesia de Avô, no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, depois de uma visita a casa de um agricultor que viu as chamas terem atingido novamente os seus bens.
