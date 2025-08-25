Sábado – Pense por si

Portugal

Bloco de Esquerda anuncia que vai pedir uma comissão de inquérito à coordenação dos fogos

Lusa 13:44
As mais lidas

Pedido vai dar entrada esta segunda-feira na Assembleia da República.

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, anunciou esta segunda-feira que vai pedir uma comissão de inquérito com um foco na coordenação e meios de combate aos incêndios florestais ocorridos no verão de 2025.

Bloco de Esquerda pede comissão de inquérito à coordenação de fogos
Bloco de Esquerda pede comissão de inquérito à coordenação de fogos PAULO NOVAIS/LUSA

“Achamos que este é o momento de maior emergência e vamos apresentar uma comissão de inquérito que tem um foco muito específico, que é a coordenação e os meios de combate ao incêndio. De forma nenhuma interpretem isto como dizer que esta parte é mais importante que a parte que vem a seguir, que é a gestão do território e da floresta”, sustentou.

O anúncio do pedido de constituição de uma comissão eventual de inquérito sobre a prevenção e o combate aos fogos florestais ocorridos no verão de 2025, que vai dar entrada esta segunda-feira na Assembleia da República, foi feito na freguesia de Avô, no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, depois de uma visita a casa de um agricultor que viu as chamas terem atingido novamente os seus bens.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Constituição Incêndios Florestas Bloco de Esquerda Mariana Mortágua Oliveira do Hospital Coimbra
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Calado é Camões

O senhor Dr. Durão Barroso teve, enquanto primeiro-ministro, a oportunidade, de pôr as mãos na massa da desgraça nacional e transformá-la em ouro. Tantas capacidades, e afinal, nestum sem figos.

Menu shortcuts

Bloco de Esquerda anuncia que vai pedir uma comissão de inquérito à coordenação dos fogos